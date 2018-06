Melder seg ut av Unge Høyre etter samespøk

– Jeg reagerer på at forslaget i det hele tatt ble tatt opp til forhandling, for det var et veldig nedlatende forslag mot samer og minoriteter generelt, sier Nils Kristian Winther i Høyre.

Forslaget, som egentlig bare var en spøk, ble fremmet på landsmøtet til Unge Høyre i helga. Spøken gikk ut på å gi «alle samer på eget territorium dispensasjon for å drive kasino og bordellvirksomhet».

Det var Tobias Strandskog fra Hordaland Unge Høyre som fremmet forslaget.

«EN SPØK»: Tobias Strandskog sier at han fremmet forslaget som en spøk, og han trodde at landsmøtet skjønte at det var en spøk.

– Jeg prøvde å være litt morsom en søndag morgen, og sendte inn to endringsforslag som jeg regnet med salen skulle skjønne bare var tull, fortalte Strandskog til NRK etter møtet.

Forslaget ble etter hvert stoppet, men Unge Høyres egen strømming på Facebook viser at det ble foretatt en uhøytidelig avstemning, hvor et stort mindretall stemte for.

– At landsmøtet, som Unge Høyres sitt høyeste organ tar det opp til votering, og man hører lyden av vill jubel i salen fra folk som stemmer for forslaget, det sjokkerer meg veldig, sier Nils Kristian Winther.

Legger seg langflat og beklager

Like etter Unge Høyres landsmøte valgte Winther å flytte sitte medlemskap fra ungdomspartiet og over til Høyre.

– Jeg har bedt Unge Høyre om å beklage dette offentlig. Nå må det komme en sterkere reaksjon enn at man sier i mediene at dette bare var tull og tøys.

I en e-post til NRK skriver Tobias Standskog en beklagelse etter hendelsen:

«Jeg prøvde å være morsom på landsmøtet. Da jeg skjønte at noen misforsto meg oppklarte jeg det på talerstolen og sa det var en spøk. Jeg opprettholdt ikke forslaget men noen andre i salen gjorde det. Da ble det en fiktiv votering som falt. Min intensjon var ikke å fornærme noen og jeg synes det er utrolig trist hvis noen ble såret.»

– Slike spøker burde man være varsom med

– Dette var ganske uventet av ungdomspartiet til det bærende regjeringspartiet. Det er en dum spøk fra en majoritet på vegne av landets urbefolkning.

Leder ved Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen mener det er uheldig at spesielt Høyres ungdomsparti kom med en slik spøk. Foto: Antirasistisk senter

Dette sier leder ved Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Han mener det er uheldig at spesielt Høyres ungdomsparti kom med en slik spøk.

– Når det kommer fra et regjeringsparti som er avhengige av og skal ha respekten til alle landets innbyggere, så burde noen ha skjønt litt tidligere at dette skulle ha vært stoppet.

Lederen ved senteret sier de innimellom får henvendelser fra samer som opplever rasisme. Han ønsker ikke å kalle spøken i Unge Høyre for rasisme, men skjønner at flere kan oppleve det slik.

– Noe av problemet med en slik spøk er at det er ikke mangel på rasisme mot samer, og ungdomspartiet til et regjeringsparti burde være veldig varsom med det, sier Berglund Steen.