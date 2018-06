Unge Høyre-politiker foreslo bordell og kasino i sameland

Forslaget gikk ut på å gi «alle samer på eget territorium dispensasjon for å drive kasino og bordellvirksomhet». Det ble nedstemt, men Unge Høyres egen strømming på Facebook viser at et stort mindretall stemte for.

Radino Dizza Mehendra fra Trøndelag Unge Høyre advarte:

– Jeg vil ikke at vi skal bli kjent i BBC som ungdomspartiet som vil gi samer særrettigheter til bordell og kasino i Norge, sa han.

– Prøvde å være morsom

Det var Tobias Strandskog fra Hordaland Unge Høyre som fremmet forslaget.

– Jeg prøvde å være litt morsom en søndag morgen, og sendte inn to endringsforslag som jeg regnet med salen skulle skjønne bare var tull, sa han – men uten å trekke forslaget. Det ble senere tatt opp til votering.

– Uheldig at det kom så langt

Leder i Finnmark Unge Høyre, Sharon Fjellvang, betegner det hele som et dårlig forsøk på en spøk fra hennes partikollega fra Hordaland.

INGEN FRA FINNMARK STEMTE FOR: Leder i Finnmark Unge Høyre, Sharon Fjellvang, sier at ingen av delegatene fra Finnmark stemte for forslaget om bordell og kasino i samiske områder. Foto: Finnmark Unge Høyre

– De fleste som satt i salen skjønte at det var ment som en spøk, og jeg tok ikke det personlig på noen måte. Men det var selvfølgelig uheldig at det ble en del av en avstemning, for det var rett og slett et dårlig forslag, sier Fjellvang.

– Viser hvor lite opplyst man er

Lars Filip Paulsen er sametingspolitiker for Høyre. Han regner forslaget som helt urealistisk, siden kasino og bordeller er ulovlig i Norge. Først og fremst viser det kunnskapsmangel, mener han.

«KUNNSKAPSMANGEL»: Lars Filip Paulsen representerer Høyre på Sametinget. Han mener at forslaget er et tegn på kunnskapsmangel. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det viser hvor lite opplyst man er etter å ha vært gjennom det norske skoleverket. Det er tåpelig at et slikt forslag i det hele tatt kan diskuteres. Det trengs mer opplæring av de unge, og det er for lite om samer i norske læreverk, rett og slett, sier Paulsen.

Tobias Strandskog er klar på at forslaget var ment som en spøk, og at det ikke har noe med innholdet i skolen å gjøre.

– Som jeg sa fra talerstolen, så var dette en spøk. Jeg mener folk bør tolke det som det også, sier Strandskog.

Blir ikke provosert

Sametingspolitikeren sier at tankegangen er hentet fra reservater i andre land hvor de har urfolk. Man har opprettet kasino i reservatene, der urfolk har jobber, i tillegg til at det får inn skatt som går til infrastruktur.

– Jeg klarer ikke å bli provosert. Tanken er så idiotisk. Jeg blir bare oppgitt, sier Paulsen.