Advokat går til sak etter PST-overvåking

Advokat Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste (PST) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Dette er en alvorlig, personlig krenkelse, sier Endresen.

Han mistenker at det er arbeid han og advokatfirmaet EBT har gjort for menneskerettighetsorganisasjonen GNRD og lederen Loai Deeb, som kan ha utløst tjenestens interesse.

Det er en sak Økokrim har etterforsket siden 2015 etter en politiaksjon mot hovedkontoret i Stavanger.

Endresen mener overvåkingen har skjedd på ulovlig grunnlag og sier at han er innstilt på å be menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vurdere overvåkingen for å få fram alvoret i saken. Han har også sendt brev til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier de ikke kan kommentere enkeltsaker.

– Men generelt kan jeg understreke at vi forholder oss til all kritikk fra EOS-utvalget, og retter oss etter de pålegg utvalget kommer med, sier han.