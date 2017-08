Erna Solberg hyller læreren Jan på Facebook

«Lærere som Jan er ekte drømmelærere!» skriver Erna Solberg på Facebook. Hun viser til nettdokumentaren #dusåmeg, som hyller lærere som har betydd litt ekstra for elever med problemer på skolen.

Foto: Faceboook

I dokumentaren møter vi 20 år gamle Hajrah Arshad, som sier hun var en bølle på skolen.

– Jeg var et mareritt! En utspekulert drittunge som gjorde alt jeg kunne for å gjøre livet vanskelig for alle rundt meg, sier Arshad til NRK.

Livet hennes ble snudd opp ned etter at Jan Dubowski ble læreren hennes.

– Han sa: «Du har et engasjement og en tydelig stemme. Kanskje du snart skal begynne å bruke den på noe som betyr noe?». Det kommer jeg aldri til å glemme, smiler Arshad.

Dubowski sier han så en jente som faglig kunne bli veldig sterk.

– Hun hadde meninger og turte å stå for det hun mente. Det prøvde jeg å fortelle henne var verdt å ta vare på og utvikle, sier han.

Skal pensjonere seg

Hovedpersonen selv setter pris på de fine ordene fra statsministeren.

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig! sier Dubowski.

Dubowski har vært lærer i 43 år og pensjonerer seg nå denne høsten.

– I løpet av dagen har jeg fått en del respons, og det har vært veldig hyggelig. Det er veldig fint å få denne anerkjennelsen for jobben jeg har hatt så lenge, sier han.