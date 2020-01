Avslører den mest typisk norske verdien

Sosiologen Harald Eia mener de fleste av oss antar og synser rundt hvorfor Norge har blitt som det er, uten at vi egentlig vet.

– Når folk utenfra spør hvorfor vi er så rike og vellykkede, så svarer vi ofte olje eller norsk kultur. Sannheten er at vi ikke har peiling.

Dette vil Eia gjøre noe med i TV-serien «Sånn er Norge». I det første programmet undersøker han hvilke verdier som er typisk norsk.

Svaret er uavhengighet, ifølge World Values Survey. Det overrasket han.

– Vi nordmenn føler oss som de mest uavhengige menneskene i verden. Dette er den mest typisk norske verdien, sammenliknet med andre land, sier Eia.

Fraværet av foreldre i norske Skam illustrerer dette blant norske ungdommer. Amerikanske foreldre er i mye større grad involvert i sine barns liv, og måtte derfor skrives inn i manuset til «Skam Austin», ifølge regissør Julie Andem.

FRIE OG UAVHENGIGE: Tenåringsjentene Vilde, Eva og Noora er lite sammen med foreldre i NRK-serien Skam. Foto: NRK

– Nordmenn blåser i hva andre sier

Opplevelsen av å være fri henger sammen med såkalt «egalitær individualisme», altså en forestilling om små forskjeller og at alle har like muligheter, forklarer sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen.

– Dette gir en sterk følelse av rett til å velge sitt eget liv, fordi rettigheter regnes som viktigere enn plikter.

Den norske uavhengigheten kan ikke oversettes til at vi ikke bryr oss om familie, men relasjonene våre er basert på frivillighet, ikke forpliktelser.

– Forskning viser gang på gang at familie og slektskap er langt viktigere i Norge enn de fleste synes å være klar over, utdyper Hylland Eriksen.

Noe av forklaringen kan også være at vi er narsissistiske, skriver sosiolog Nina Witoszek i en e-post.

– Nordmenn flest er jo så forelsket i seg selv at de blåser i hva andre folk sier om dem, mener hun.

VIL VEKKE FØLELSER: – Etter å ha sett programmet håper jeg folk tenker: «Jøje meg, tenk at vi i Norge har fått til dette», sier Harald Eia. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– Vi vet ikke hvorfor Norge er så vellykket

Folk som bor i Norge er sannsynligvis de mest fornøyde menneskene som har eksistert de siste 200 000 årene, mener Eia.

– Nyhetene handler jo mest om alt som ikke fungerer. NAV-skandalen, stressede ungdommer og protester mot vindmøller og bompenger. Samtidig er det mest oppsiktsvekkende at så mye går bra!

Han beskriver Norge som et hus, og ønsket er å forklare hvordan det er bygget. For å få til det sammenlikner han hvordan vi er med andre land og kulturer.

– Jeg vil at folk skal begynne å undre seg over samfunnet vi bor i, og hva som gjør oss i Norge så spesielle. Resten av verden misunner oss, og vi aner ikke hvordan vi har fått det til. For et merkelig opplegg!

Se mer om typisk norske verdier i «Sånn er Norge».