Vy-ansatte på buss for tog: – Vanlig med trusler fra passasjerene

– Passasjeren prøvde å snike seg med på bussen. Da han ikke fikk reise, ble han pågående, sier Marius Bjerkeli, overkonduktør i Vy.

Togpendlere på både Drammenbanen og Østfoldbanen må i sommer belage seg på flere uker med buss for tog. Det er ikke alle like fornøyde med.

Bjerkeli er én av de første pendlerne møter når de ankommer skiltene som peker mot buss for tog. Noen dager på jobb er mer ubehagelige enn andre.

– Han truet med å banke meg. Jeg var rolig og sa at han skulle trekke seg unna. Slike trusler skal tas på alvor, og vi vurderte å ringe politiet, sier Bjerkeli.

Mange reisende er i disse tider frustrerte over at buss for tog tar lenger tid enn de vanlige reiserutene. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Vy beklager overfor de ansatte

Bjerkeli forteller at det ikke er uvanlig at passasjerene blir sinte på de ansatte. Han tror det skyldes at reisen tar lengre tid enn vanlig.

Han legger til at noen også forventer avslag i prisen fordi tilbudet ikke er som vanlig.

– Da får du høre det når du sier at det ikke fungerer sånn. Det eneste vi på jobb kan gjøre, er å smile og bite tennene sammen, sier Bjerkeli.

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, mener de ansatte jobber under forsvarlige forhold selv om de utsettes for trusler. Foto: NSB

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, bekrefter at de opplever at mange passasjerer er frustrerte. Han sier også at det er vanlig med trusler rettet mot de ansatte.

– Det er sterkt beklagelig at våre ansatte blir utsatt for trusler på jobben. Det er ikke okei å oppleve. Heldigvis går det sjeldent utover dem fysisk, sier Lundeby.

– Etterlyser noen å klage til

Eva Stenseng (22) er en av dem som er frustrert over buss for tog. Hun pendler til og fra jobb, og har blitt forsinket flere ganger.

Eva Stenseng (22) pendler daglig fra Drammen til Oslo, og kommer ofte for sent på jobb. Hun er frustrert over uforutsette forsinkelser. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Det skjer alltid noe uventet. Sist jeg tok buss for tog, krasjet bussen med en bil og måtte fylle ut skademelding, sier Stenseng.

22-åringen jobber i butikk, og er vant til kjeft for ting hun ikke kan noe for.

– Det er korttenkt å bli sinna på Vy-folkene som jobber her, men jeg er usikker på hvor jeg kan rette frustrasjonen og klagene.

Mener det er forsvarlig

Til tross for at flere blir truet på jobben, mener Lundeby at de ansatte arbeider under forsvarlige forhold.

– Jeg synes passasjerene skal tenke seg om to ganger før de blir sinte på dem som fronter buss for tog, sier Lundeby.

Selv med tidligere negative erfaringer, gruer likevel aldri Bjerkeli seg til en ny arbeidsdag.

– De fleste er veldig hyggelige, og det pleier å gå som det skal. Nå har vi også mer tid til å snakke med kundene enn ellers, sier Bjerkeli.