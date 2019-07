– Nå bruker vi bare to minutter til jobb. Vi slipper å kaste bort masse tid hver dag, sier Hilly Rose Luai.

Som de siste årene er det omfattende arbeid i Lieråstunnelen mellom Drammen og Asker og på Østfoldbanen. Det fører til litt ekstra kronglete togturer i sommer.

Hilly Rose Luai og Emelie Knuts bor begge i Oslo og jobber hos Bergans i Hokksund. Med nok en sommer med buss for tog bestemte de seg rett og slett for å slå opp telt i bakgården til arbeidsgiveren.

– Vi er veldig fornøyd med å sove her ute. Det er bedre med telt for tog, enn buss for tog, ler Luai.

Med et lite stormkjøkken lager jentene seg mat utenfor teltet. Foto: Dagny Elisabeth Ulland / NRK

Sjefen liker påfunnet

Jentene har tilgang på toalett og dusj i lokalene på jobb, mens middagen lager de med stormkjøkken utenfor teltet. Arbeidsdagene blir automatisk lenger, men til gjengjeld får de tidligere ferie og de får gjøre akkurat det de liker aller best. Nemlig å sove ute.

– Jeg elsker friheten man får ved å sove utendørs. Vi ligger rett ved siden av vannet og vi hører fuglene kvitre. Det er herlig, sier Emilie Knuts.

Det er disse køene de to ønsker å unngå på vei til og fra jobb. Foto: Azad Razaei / NRK

Sjefen er også fornøyd. Han liker påfunnet.

– Når de har så kort vei til jobb, er det lett å jobbe litt ekstra på kveldene uten at de blir veldig slitne av reiseveien. Jeg synes det er kjempekoselig at de vil telte i bakgården, sier Terje Holden, produktsjef i Bergans.

Terje Holden i Bergans heier på sine ansatte som har valgt å sette opp telt i bakgården. Foto: Dagny Elisabeth Ulland / NRK

Kun ett problem

De to er fornøyd med livet i telt, og sier de har ingenting å klage på. Det vil si med unntak av én ting: myggen.

– Myggen elsker meg. De er overalt, sier Luai. Men selv det blir sagt med et stort smil om munnen.

– Har dere fått noen reaksjoner på at dere sover her?

– Nei, de fleste synes bare at det er kult. Det er vel noen som synes vi er litt rare, sier Knuts.