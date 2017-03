Vurderer om 13.000 villrein må skytes

Norges fremste eksperter på skrantesyke, også kjent som Chronic Wasting Disease (CWD), er i dag samlet på Geilo.

Hvorvidt hele villreinstammen på rundt 13.000 på Nordfjella og Hardangervidda skal avlives, er blant tiltakene som diskuteres på møtet.

Biolog Olav Strand i NINA. Foto: Sindre Skrede / NRK

– Det er fryktelig dramatisk. Vi har aldri gjort noe sånt før. Det står ikke noe om dette i lærebøkene. Men ut ifra kunnskapen vi har i dag, så er nok det å fjerne dyrene dessverre den eneste måten å bli kvitt CWD på, sier biolog Olav Strand i NINA til NRK.

Så langt er det funnet tre syke villrein i Nordfjella sør for Hemsedalsfjellet. Ekspertene regner med at det er flere syke dyr der og frykter at sykdommen skal spre seg ytterligere til tamrein og andre hjortedyr.

– Voldsomt dystert

Forsker Bjørnar Ytrehus i NINA advarer mot dramatiske konsekvenser dersom man ikke klarer å hindre ytterligere spredning av sykdommen.

Man må regne med at hjort og elg i området i Nordfjella blir syke og sprer dette utover landet, ifølge forskeren.

– Dette er voldsomt dystert. Jeg tenker på det som en krypende krise som kan være tilintetgjørende for hjortebestanden i løpet av 50–150 år.

Man må regne med at hjort og elg i området i Nordfjella blir syke og sprer dette utover landet, ifølge forskere. Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn

Det er ingen indikasjoner på at skrantesjuken kan smitte til mennesker, sier Ytrehus.

– Men samtidig er man veldig redd for at det kan skje. Hvis det skjer, har det enorme konsekvenser.

Andre muligheter

Alternativet til å avlive hele villreinstammen på rundt 13.000, kan være å skyte noen rein for å redusere mengden og dermed holde nivået lavt over tid, sier biolog Strand.

Forsker Bjørnar Ytrehus i NINA. Foto: Arnstein Staverløkk

– Men da må vi spørre oss selv om hva slags villreinstamme vi vil ha. Vil vi ha utstillingsdyr som er syke, eller vil vi ha den krevende oppgaven med å prøve å beholde stammene som vi er så stolt over? Jeg tror alle er enige i at det ikke er akseptabelt å gå inn i en framtid hvor villreinen ikke skal være friske.

Etter at skrantesyke hos dyr ble påvist i Norge i fjor, ble det bevilget sju millioner kroner for å bekjempe sykdommen.

– Vi er oppe til eksamen nå og må vise hva vi kan og hvordan vi klarer å samarbeide, fastslår Strand.

– Stor usikkerhet

Statens Naturoppsyn (SNO) har økt tilsyn på Nordfjella.

– De har instrukser om å avlive dyr med symptomer eller som vandrer over grensa. Samtidig er det blant annet innført forbud mot å flytte hjortedyr fra ett fylke til et annet, sier veterinær Julie Grimstad i Mattilsynet.

Fortsatt vet ikke forskere hva som førte til at den første reinen ble syk:

– Det lurer vi alle på, og det er ikke sikkert vi noen gang får svar på det. Vi vet ikke hvor lenge det har vært sykdom på Nordfjella, så her er det veldig stor usikkerhet.