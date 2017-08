Trolig to nye tilfeller av skrantesyke i Nordfjella

Dyrene ble felt under ordinær jakt, som er et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt sykdommen. Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker.

– Vi er ikke overrasket over å ha funnet to nye positive dyr, og det bekrefter helt klart viktigheten av å fjerne hele flokken. Vi forventer å finne flere positive dyr etter hvert som jakten fortsetter, og retter en stor takk til jegere og andre som gjør en enorm innsats i disse dager, sier Kristin Ruud Alvseike, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Slakteskrottene blir tatt hånd om av Mattilsynet.

– Det er svært viktig at jegere registrerer dyrene de feller under jakten. Jo raskere vi får informasjon om felte dyr, desto raskere kan vi teste og friskmelde byttet, sier Alvseike.

Siste jakt på 15 år

Det var utstedt 1.750 fellingsløyver da det som kan være den siste villreinjakten i området på 15 år, startet torsdag i forrige uke. På hvert løyve kan det felles to dyr. Hele villreinstammen på 2.200 dyr skal felles.

Bakgrunnen for at villreinstammen nå blir fjernet, er at eksperter frykter at skrantesyken kan spre seg til tamrein og andre hjortedyr.

Statlige jaktlag

Den ordinære jakten varer fram til 31. oktober. Statens naturoppsyn håper jegerne klarer å felle opp mot 1.000 dyr. Etter det blir det satt inn statlige jaktlag som skal ta resten av stammen.

Nordfjella, som strekker seg over seks kommuner i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane, er ett av de to områdene i Norge der det er påvist skrantesyke. Det andre området er Selbu i Sør-Trøndelag, der sykdommen er påvist hos elg.