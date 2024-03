– Han var glad, veldig omtenksom og empatisk.

Det sier en dypt preget Frode Aaslid, driftsleder i transportfirmaet Sundbrei på Ål.

Det er gått noen dager siden den tragiske hendelsen.

En familiefar er siktet for drap på sine to voksne barn og kone, i et hus Ål i Hallingdal. Politiet mener mannen deretter tok sitt eget liv.

Sander Slaatten (22) jobbet som lastebilsjåfør i Sundbrei.

Ingunn (53), Sander (22) og Signe (18) ble drept i Ål

Camping, country og motorfestivaler

– Han var hos oss i to perioder: Først som lærling, så tok han fagprøven og forsvant til et annet firma. Deretter brukte jeg et år på å få ham tilbake igjen, sier Aaslid med tung stemme.

Så legger han til:

– Han var en ordentlig arbeidskar.

– Hvordan vil du beskrive Sander?

– Som et muntrasjonsråd. Han hadde alltid en god kommentar på lur. Kom inn og hadde alltid noe morsomt å bidra med. Han betydde mye for de ansatte, og han satte standarden her på morgenen.

På spørsmål om hvem og hvordan han var utenfor arbeidstiden, svarer Aaslid:

– En lastebilinteressert ungdom som reiste rundt med campingvogna på country- og motorfestivaler. Han var genuint opptatt av lastebiler.

Even Gislerud ble bekymret lørdag kveld, og fikk frykten bekreftet da han ble stoppet av sperrebåndene til politiet. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Even Gislerud var en nær kamerat av Sander. Han reiste umiddelbart til Torpo lørdag kveld.

– Jeg ble urolig. Jeg fikk ikke noe svar, og reiste dit – men det var sperret av. Det var et fryktelig sjokk, sier han.

– Hvordan vil du beskrive Sander?

Even kjemper for å få fram ordene, det gjør åpenbart vondt. Men han vil, og bare må, sette noen ord på savnet.

– Han var verdens snilleste person. Alltid tilgjengelig, hvis det trengtes. Han var hel ved. Han stilte alltid opp.

– En helt normal familie

Driftsleder Frode Aaslid forteller at hans inntrykk av Sander, var at han var «veldig familiekjær».

– Han pratet spesielt mye om moren sin, men ellers var det ikke så mye om akkurat dét han snakket om.

– Kjente du til familien?

– Kjente dem, men ikke noe mer enn det.

– Og hvordan vil du beskrive dem?

– En helt normal familie fra Torpo.

Arrangerte minnestund på arbeidsplassen

Daglig leder Finn Arne Sundbrei sier de begynte å ringe rundt til sine ansatte da de søndag fikk bekreftet hvilken familie det handlet om.

– Søndag kveld møttes vi her. Vi arrangerte en minnestund. Nesten alle ansatte kom. Vi hadde en samling ... uten helt å vite hva vi skulle for noe, sier han sorgtungt.

De ble enige om ta seg god tid på mandag morgen.

La hendelsen synke inn. La følelsene få utløp.

Aaslid og Sundbrei beskriver alt som en tragedie, og at de nå jobber så godt de kan med å ta vare på sine ansatte. Kriseteamet og bedriftshelsetjenesten er koblet på. Presten likeså.

– Folk reagerer veldig forskjellig. Noen tar det veldig tungt – de som jobbet tett med ham. Andre synes det er vanskelig. Men han betydde noe for alle her. Det er vanskelig.

Vanskelig og tungt vil det bli i de kommende dagene også.

– Vi går inn i en stille tid, hvor folk kanskje har mye tankevirksomhet.