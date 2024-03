Politiadvokat om drapene i Ål: – Tyder på at det ikke har vært brukt lyddemper

– Det er et skytevåpen som ble brukt. De undersøkelsene som har vært gjort hittil, tyder på at det ikke har vært brukt lyddemper på våpenet. Basert på de undersøkelsene som er gjort, er at de døde natt til lørdag. Noe nærmere tidspunkt, det har vi ikke.

Det sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.

Det var lørdag 23. mars at fire personer ble funnet døde i sin bolig på Torpo i Ål.

Mathiassen forteller at det viktige for politiet nå, særlig overfor de etterlatte, er å finne et motiv for handlingene og hvorfor dette har skjedd.

Politiadvokat Ann-Iren Svane Mathiassen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vi begynner å få en oversikt over åstedet og hva som har skjedd, sier politiadvokaten.

Mathiassen understreker at etterforskningen vil pågå for fullt i påsken.

Innhenter videomateriale

– Det man må passe på i starten av etterforskningen, er jo de såkalte flyktige bevisene. Altså bevis som kan forsvinne. Det er typisk videoopptak fra offentlige steder eller annet som vil bli slettet hvis man ikke innhenter det. Det kan også være annet materiale som forsvinner.

– Har dere innhentet videomateriale?

– Vi er i gang med det arbeidet og har innhentet videomateriale fra de siste dagene før hendelsen. Det er naturlig at vi gjør dette for å danne oss et bilde av bevegelsene til siktede og de øvrige.

Politiadvokaten opplyser overfor NRK at politiet har snakket med mange vitner, som «både kjente og ikke kjente den siktede og de avdøde personlig».

Søndag ettermiddag ble de avdøde hentet. Foto: Caroline Utti / NRK

– Akkurat hva de forklarer, kan jeg dessverre ikke si noe om.

– Kan du si noe om oppfølgingen til de med de pårørende?

– Politiet har i slike saker en egen pårørendekontakt som har tett kontakt med de etterlatte, og som følger dem opp. Jeg ønsker ikke å gå inn på hvordan de har det, uten det man kan si generelt. At det selvfølgelig er både vondt, tragisk og vanskelig for dem, sier Ann-Iren Svane Mathiassen.

Sier det er viktig å få inn helseopplysninger

Sidsel Katralen er forsvarer for familiefaren som er siktet for å ha drept sin kone og to voksne barn, før han tok sitt eget liv.

Hun sier det er viktig å ta rede på mannens helsetilstand for å kunne gi de etterlatte svar.

Sidsel Katralen er forsvarer for den siktede. Foto: Caroline Utti / NRK

– Det er politiet som må begjære innsyn i mannens helseopplysninger, forteller Katralen og legger til:

– Det er alltid viktig i så alvorlige straffesaker som dette å få inn helseopplysningene. Det vil jo for min klient sin del også være viktig i forhold til hva som kan ha vært en mulig årsak.

Politiet sier til NRK at innhenting av helseopplysninger er av betydning for etterforskningen.