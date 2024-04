Tar farvel med Ingunn (53), Sander (22) og Signe (18)

Tre hvite kister i Ål kirke vitner om tragedien som rystet den lille bygda Torpo natt til 23. mars.

Ingunn, Sander og Signe Slaatten ble drept i sengene sine mens de sov. Politiet mener de ble drept av far og ektemann som tok sitt eget liv etter drapene.

I dag tar bygdefolket og pårørende farvel med de tre drapsofrene. Gravferdsseremonien starter i Ål kirke klokken 13.

Familien ønsker å presisere at seremonien i kirken først og fremst er et personlig farvel for familie, kollegaer, bekjente og venner. Pressen får derfor ikke være til stede inne i kirken.

Flagget vaier på halv stang utenfor Ål kirke. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Krevende dager

Prost Sveinung Hansen leder seremonien. Da NRK møtte ham i dagene etter tragedien, ga han uttrykk for at bisettelsen vil bli tøff for mange.

Prost Sveinung Hansen leder gravferdsseremonien i Ål kirke. Foto: Caroline Utti / NRK

– Det mest krevende blir jo gravferdsdagene. Da er det fire liv som skal minnes. Vi må møte dette som enhver annen begravelse, men så må vi også gi rom for det som er spesielt og ufattelig med denne settingen. Det er mye fortvilelse, og mange spørsmål vi kanskje aldri får svar på, fortalte Hansen.

Drapene har gjort et sterkt inntrykk på mange, ifølge prosten.

– Jeg kjenner at følelsene ligger rett under overflaten, og noen ganger kommer også tårene og klumpen i halsen. Jeg ser jo hvordan dette berører mennesker som har vært veldig glad i de fire som nå er døde, og som ikke kan skjønne hva som har skjedd.

Det bor bare rundt 400 mennesker i Torpo i Ål kommune i Hallingdal. De siste ukene har det vært åpen kirke i bygda. Noen kommer for å prate, andre for å bare være stille. Det har vært lav musikk i bakgrunnen, og flere har tent lys, for å minnes de døde.

– Jeg prøver å møte dem i den sorgen som er, og sier ikke så mye. Jeg har ikke så mye å si, jeg synes dette er helt forferdelig, fortalte prosten.