Tirsdag ettermiddag gikk politiet ut med navnene på de drepte etter helgas tragedie i Ål: Ingunn (53), Sander (22) og Signe (18) ble drept av ektemannen og faren i huset, ifølge politiet.

Lokalbefolkningen i Ål kommune og bygda Torpo visste da allerede hvem det var. Så nært bor de, så nære er de.

– Det var ikke et godt svar å få, det er jo helt forferdelig. Vi ventet på et svar, men det var det verst tenkelige svaret vi kunne fått. Samtidig er det bedre enn at ryktene går og du får feil informasjon, sier russepresident Ida Marie Nerheim ved Gol videregåande skule.

Spekulasjonene startet

Lørdag kveld fortalte politiet at de hadde funnet fire døde personer i en bolig. Allerede da begynte ryktene å spre seg i bygda.

Signe Slaatten (18) ble drept natt til lørdag. Foto: Privat

– Jeg så det først i avisa Hallingdølen, at det hadde skjedd en hendelse. Da begynner du å lure på hva som har skjedd. Spekulasjonene starter, og ryktene begynner å gå. Hvem kan det være? Hva har skjedd? sier Nerheim.

18 år gamle Signe Slaatten gikk siste året på videregående. Hun skulle gått inn i russetida etter påske.

– Jeg kjente henne ikke personlig, men hun virket som ei hyggelig jente, og var del av en fin gjeng. Vi skulle vært russ sammen.

– Hvordan blir russetida nå?

– Det blir rart, for dette kommer til å prege ungdommen her lenge. Nå må vi prøve å holde sammen, snakke, ikke glemme, og være der for hverandre, svarer Nerheim.

Søndag kveld tente lokalbefolkningen lys i Torpo kirke. Foto: Glenn Aaseby / NRK

Tom pult etter påske

Drapene skjedde natt til lørdag, noen timer inn i påskeferien. Noen er bortreist, og mange felles møtepunkter er satt på pause. Mandag var det en samling på skolen, hvor både lærere, rektor og administrasjonen var til stede.

– Det var godt å være samlet på den måten, sier Ida Marie Nerheim.

Selv for de som ikke kjente Signe personlig, har det vært noen tøffe dager.

– Vi er nok litt i sjokk, alle sammen. Hvordan kan noe slikt skje her i dalen? Det er tøft og bare kjempetrist.

Tirsdag om ei uke skal de tilbake på skolen. Alle bortsett fra Signe.

– Det kan bli tøft. Det vil være en tom pult der.

Drept mens de sov

Signe var vararepresentant til elevrådet på skolen.

– Hun var på alle måter en solid og pliktoppfyllende elev som gjennom årene hos oss har vist stor interesse for skole, sier rektor Anita Ulsaker.

Moren hennes, Ingunn Slaatten, ble 53 år gammel. Hun jobbet som lærer på skolen i Torpo. Storebror Sander (22) jobbet i et transportselskap, og blir beskrevet som «verdens greieste gutt».

Ingunn (53), Sander (22) og Signe (18) ble drept natt til lørdag. Foto: Privat

Politiet har siktet ektemann og far, en mann i 50-åra, for drapene. Han skal ha skutt dem mens de sov, og deretter tatt sitt eget liv.

Det er foreløpig uklart hva motivet er.

– Gjennom etterforskningen er det vårt ansvar å gi så mange svar som mulig til de etterlatte, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.