Minnestund på skolen: – Vi er i sjokk og vi sørger selvfølgelig over hele familien

– Vi er i sjokk og vi sørger selvfølgelig over hele familien, og for skolen har det vært veldig spesielt.

Det forteller rektor ved Torpo skole, Kjell Arne Haavaldsen til NRK tirsdag ettermiddag.

Elever og lærere var tirsdag morgen tilbake ved skolen etter påskeferien. Flagget på halv stang. Tente lys.

Påsketiden har vært preget av sorg og sjokk, ikke bare i den vesle bygda i Hallingdal – men over hele landet.

For halvannen uke siden ble fire personer funnet døde i sitt eget hjem. Politiet siktet raskt en 59-åring for drap på kona og deres to barn.

Moren i familien, Ingunn Slaatten, jobbet som lærer ved Torpo skole.

Ingunn Slaatten jobbet som lærer ved Torpo skole. Foto: Privat

Startet dagen på skolen med minnestund

– Hvordan har denne dagen vært?

– Det har selvfølgelig vært en veldig spesiell dag. Det har jo vært en tragisk hendelse som preger hele Torpo-samfunnet, svarer rektor Haavaldsen.

Med gråtkvalt stemme sier han at dagen ble startet med et minnesamvær.

– Et møte hvor kollegene ble samlet for å minnes en lærer, en kollega som er borte. Og vi hadde invitert alle elever med foreldre for å ha minnestund på skolen da skoledagen begynte halv ni.

Torpo skole i Hallingdal. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Hvordan snakker dere med elevene om det som har skjedd?

– I minnestunden er det viktig å fortelle fakta, hva som har skjedd. Så får elevene lov til å komme med reaksjoner, sier Haavaldsen.

Han sier at de hadde en runde i klasserommet etter minnestunden hvor de har snakket med elevene, og at det har kommet mange spørsmål knyttet til tragedien.

– Som vi prøver å svare på så godt vi kan.

Elevene har tegnet og skrevet kort til familien

– Hvordan har elevene tatt det?

– Elevene har tatt det på forskjellig vis, vil jeg si, men i minnestunden så var det veldig rolig. Veldig stille. Og en del elever ser veldig tankefulle ut, egentlig.

De yngste elevene, forteller rektor, sørger litt og leker litt – om hverandre, slik små barn gjerne gjør.

Mange elever har tegnet og skrevet til familien. Noen har laget kort.

– Det har vært en blanding av ... litt samtale, tegning, det har ikke vært noe skolefaglig i dag, sier rektor.

– I minnestunden er det viktig å fortelle fakta, hva som har skjedd, sier rektor. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Det er tungt å mangle en lærer

Haavaldsen sier at denne spesielle dagen har personalet brukt mye tid på å planlegge.

Planleggingen har skjedd mens skolepersonellet har hatt god kontakt med psykologisk kriseteam i Ål kommune, og kommunalsjef for oppvekst sammen med rådmannen, fremholder Haavaldsen.

– Og jeg har hatt kontakt med personalet i forkant på Teams. Vi hadde et foreldremøte mandag kveld, i samarbeid med FAU, hvor foreldrene kunne forberede seg til å prate med ungene i går om at det var skole i dag.

– Du er en erfaren rektor og skoleleder. Hvordan preger dette deg?

– Det er tungt. Men jeg har veldig god støtte, sier han og retter takk til personalet og den øvrige administrasjonen i Ål kommune.

Nå sier han at skolen skal gjøre så godt de kan for å ivareta elevene i tiden fremover.

Det betyr blant annet å svare på de spørsmålene de måtte komme med, og forsøke å komme tilbake i normal gjenge igjen.

I dag var elever, lærere og foreldre samlet sammen i sorg ved Torpo skole. Det var både vanskelig og godt, sier rektor. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Fordi elevene vil jo gjerne komme inn i sine vante rutiner. Og det vil vi gjøre etter hvert. Det er viktig å komme inn i de normale rutinene, både for elevene og oss, understreker Haavaldsen før han litt ettertenksomt legger til:

– Sånn sett var det egentlig godt at vi kunne samles i dag.

Etter hvert vil livet i bygda falle tilbake i sine vante folder.

Det vet rektor. Det vet lærerne. Og det vet alle innbyggerne i Torpo.

– Men det er tungt å mangle en lærer. Det er ikke så enkelt på en så liten skole som vi egentlig er, avslutter Haavaldsen.