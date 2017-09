Stadig bedre vilkår for soppveksten

Soppekspert Gro Gulden viser frem de første funnene på taket av Drammen, Landfalltjern. Dette er et sted som er lett tilgjengelig og mange bruker som turområde.

Gro Gulden sier klimaet denne sommeren og høsten har vært optimalt for soppen. Foto: Marita Saue Hamre / NRK

– Denne så spennende ut. Traktkantarellene er kjempefine, og disse kan man spise hele høsten, forteller Gro Gulden.

Gulden er pensjonist, men har tidligere vært soppforsker ved Naturhistorisk museum i Oslo og har blant annet vært med på å utdanne soppkontrollører i Norges sopp- og nyttevektsforbund. Hun har nå jobbet med sopp i 50 år, og mener at 2017 er et godt soppår.

– I år er det mye sopp. Det har vært en varm og fuktig sommer, men det har også vært en fuktig og varm høst. Soppen liker seg under disse forholdene.

– Veldig mye steinsopp

Hun har ikke en spesiell favorittsopp, men forteller at hun var heldig på en sopptur tidligere denne uka.

– I går var jeg faktisk ute og plukket sjampinjong og parasollsopp. Den var kjempegod. Man kan være heldig å finne sjampinjong, men i år er det veldig mye steinsopp i skogen.

Klimaendringer som påvirker?

Det som er en glede for sopplukkerne, kan være et problem for de økosystemene som soppene lever i. Det er trolig på grunn av endring i klimaet at soppsesongen har blitt lengre og sesongene endret.

Håvard Kauserud mener at det kan være klimaendringer som gjør at soppen både varer lenger og blir flere. Foto: Yngve Vogt, UiO

– Vi har indikasjoner på at de soppene som fruktifiserer om våren kommer tidligere på grunn av klimaendringer, på lik linje som fugler og blomster som kommer før. Det kan virke som soppene på høsten klarer å holde seg lenger, forklarer professor på Universitetet i Oslo, Håvard Kauserud.

Kauserud har forsket på sopp og klima og sier at i England er det klarere indikasjoner på at klimaet påvirker soppen.