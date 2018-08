Solceller er "hot" - men lønner det seg?

Dag Arne Roum var blant de første i Drammen til å installere paneler på taket i auust 2015.

– Den største gleden er at jeg bare har dem, og at jeg er litt tidlig ute. Jeg liker å være tidlig ute med ting, sier Roum, som har tretten paneler på taket, og ni på husets fasade.

Men lønner det seg å gjøre dette?

Brennhet sommer

Ja, mener Andreas Thorsheim som er daglig leder i Otovo, selskapet som er størst i Norge på solcellepaneler til den private husholdningen. Han merker at det grønne skiftet virkelig har fått innpass i det norske hjem.

Andreas Thorsheim, daglig leder i solcelleselskapet Otovo. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det har vært en brennhet sommer for oss. Nettsidene har veldig stor pågang, og telefonene står nesten ikke stille nå som strømprisen er høy, og sola skinner hver eneste dag. Ifølge Thorsheim er pågangen tre ganger så stor som i fjor.

– Lønner det seg?

– Man må gjøre en investering på dag én. Man får noe støtte fra Enova, mellom 10.000 og 30.000 kroner. For hver dag sola skinner, reduserer man strømregningen sin. Man kan til og med selge overskuddet, og tjene penger på strømmen, sier han.

Trur flytande solceller kan bli milliardindustri

– Så som så med lønnsomheten

Men mange glemmer viktige kostnader når de vil ha solcellesystemer, og dermed kan man ende opp med å aldri tjene ei krone på investeringen. Det sier Rune Pedersen, som er redaktør i Smarte Penger.

– Jeg har regnet 100.000 i kostnader for solcelleanlegget. Det produserer 4800 kilowatt i året. Strømkostnadene er forutsatt å være 95 øre. Det du får for strømmen din når du selger overskuddsstrøm, er 25 øre. I dag kan du få fra 80 til 100 øre av visse produsenter, men det vil være kortsiktig. Det er på ingen måte noe de lover over tretti år. Det går ikke an, sier Pedersen og legger til:

– Prisen på strøm skal øke med 2,5 prosent i året de 30 årene investeringen varer. Da begynner vi å tjene penger når det har gått 28 – 30 år. Hvis man er ute etter lønnsomhet, bør nok de fleste vente, sier han.

Rune Pedersen, som er redaktør i Smarte Penger, har regnet på om det er lønnsomt å installere solcellepaneler.

– Hvis strømprisen stiger i takt med vanlig inflasjon, så blir det så som så med lønnsomheten, forklarer Pedersen.

Har negativ strømregning

Dag Arne Roum er imidlertid fornøyd med sin investering.

– Nå produserer jeg mer enn jeg bruker, så det selger jeg. Det er det god pris på, faktisk en krone per kilowatt. Jeg har inntekter av det i mai, juni og juli, og kanskje til dels august. Da tjener jeg penger på anlegget mitt, og har negativ strømregning. Det er veldig greit.

Roum forteller at strømregningen hans var på 27.000 i året før han installerte solcelleanlegget. Nå betaler han bare 17.000 kroner i året for strøm.

