– Siktede har erkjent de faktiske forhold og sier at det er han som må ha drept sin samboer. Det stemmer med det bevisbildet vi har skaffet oss hittil, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

Det var tirsdag morgen en kvinne i 20-årene fra Østfold ble funnet død på en hytte i Sørbølfjellet i Flå i Hallingdal.

Politiadvokat Per Thomas Omholt ved politiet i Nordre Buskerud gjennomførte i går første avhør av den drapssiktede østfoldmannen. Foto: Vegard M. Aas / NRK

Kort tid tidligere ble kvinnens kjæreste, en mann i 20-årene, pågrepet etter at han var involvert i en bilulykke på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå. Etter ulykken ble mannen sittende fastklemt, og han fortalte til nødetatene at han nettopp hadde drept kjæresten på en hytte.

Politiet mener også de har fått bekreftet motivet for handlingen, men det ønsker de ikke å kommentere så langt. Siktede har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Hans psykiske helse på handlingstidspunktet må vurderes, og rettspsykiatrien må ta stilling til om han var beregnelig, sier Omholt.

Tatt hånd om av helsevesenet

Mannen ble innlagt på sykehus etter at han ble pågrepet. Ifølge Omholt hadde mannen lettere fysiske skader, men han er psykisk nedbrutt. Det tok halvannet døgn før han kunne avhøres av politiet.

– Han framsto som lei seg og trist i avhøret. Det henger nok også sammen med det som skjedde langs veien på Gulsvik, sier Omholt.

Siktede blir tatt hånd om av helsevesenet fram til han framstilles for varetektsfengsling i Ringerike tingrett fredag klokka 1330.

Erkjenner at han trolig står bak

Mannens advokat, Sindre Løvgaard, fortalte til NRK onsdag at siktede ble innlagt på psykiatrisk sykehus etter avhøret. Mannen i 20-årene er svært nedbrutt.

– Han har erkjent at det mest sannsynlig er han som står bak. Han forteller at dette er den jenta han elsker over alt på jord og at han ikke kan forstå det som har skjedd, sa Løvgaard.

Ikke tidligere straffedømt

I den videre etterforskningen kommer også samboerparets historie til å bli undersøkt, forteller politiadvokat Per Thomas Omholt.

– Vi etterforsker alle mulige spor og motiv, så vi kommer også til å kikke på historikken til paret, sier Omholt.

Ifølge politiadvokaten skal mannen i 20-årene ikke tidligere ha vært tiltalt eller dømt i straffesaker.

– Siktede skal ikke være det, sier Omholt.