Flå-siktedes forsvarer: – Han har erkjent at han mest sannsynlig står bak

Mannen i 20-årene ble avhørt av politiet onsdag ettermiddag og kveld.

Hans forsvarer Sindre Løvgaard sier til NRK at siktede er svært nedbrutt.

– Han har erkjent at det mest sannsynlig er han som står bak. Han forteller at dette er den jenta han elsker over alt på jord og at han ikke kan forstå det som har skjedd, sier Løvgaard.

FORSVARER: Sindra Løvgaard er den siktede mannens advokat. Foto: Guillermo Farias / NRK

Mannen i 20-årene ble pågrepet etter at han kolliderte med en annen bil på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå i Hallingdal tirsdag morgen. Han ble sittende fastklemt, og fortalte til nødetatene at han nettopp hadde drept kjæresten sin på en hytte. Da politiet rykket ut til hytta fant de kvinnen død.

Ber om tilregnelighetsvurdering

Politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt sier til NRK at politiets teori om at trafikkulykken bevisst ble forårsaket av siktete har blitt styrket av etterforskningen.

– Han har vært dypt fortvilet, det var en kjøretur han tok fordi han ikke orket mer, ikke ville mer, sier forsvarer Løvgaard.

Han mener det trengs en avklaring på om siktede var tilregnelig eller ikke.

– Vi har begjært etterforskningsskritt for å finne ut om han kan ha vært i psykose eller om det er annen psykisk sykdom til stede.

POLITIADVOKAT: Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Guillermo Farias / NRK

Fremstilles for fengsling fredag

Politiadvokat Omholt sier politiets teori om at siktede er gjerningsmannen har blitt styrket gjennom avhøret. Både politiet og forsvareren sier at mannens fysiske helsetilstand er god.

– Fysisk har han kommet bra ut av det, det står det bra til med han, han er først og fremst psykisk nedbrutt, sier Løvgaard.

Frem til han fremstilles for varetektsfengsling fredag vil den siktede ble tatt hånd om av helsevesenet. Ifølge Løvgaard ble han innlagt på psykiatrisk sykehus etter avhøret onsdag.

– Dersom han blir fengslet er spørsmålet om han skal sitte i varetekt eller om han skal tas hånd om av helsevesenet, sier Omholt.

Den drapssiktede og avdøde var bosatt i Østfold og var på en hytte på Sørbølfjell som eies av den drapssiktedes familie.