Selger mobilvanter for ettåringer

Flere fagfolk reagerer på at det selges vanter med berøringsvennlige fingertupper til barn helt ned i størrelsen ett år.

– Jeg er sjokkert, og jeg synes det er helt bortkastet. Når man er ute skal man ikke sitte passiv med en skjerm, sier Ann Karin Swang som er leder for helsesykepleierne i Buskerud.

– Vi er bekymret for at foreldre benytter seg for mye av telefonen eller nettbrettet, både til seg selv og til barna, for å få en pause.

Touchscreen-vanter i størrelsen ett til fire år har vært til salgs på KappAhl siden 2017. Foto: Skjermdump fra kappahl.no

Ingrid Melnes, markedsdirektør i KappAhl, sier de hele tiden tester nye produkter på markedet for å se om de kan slå an.

– Vi ønsker å dekke alle behovene kundene våre kan ha, men jeg sier ikke nødvendigvis at det er det største behovet i den alderen, sier Ingrid Melnes, Marketing Manager i KappAhl.

Markedsdirektør i KappAhl, Ingrid Melnes. Foto: Jesper Orrbeck Photography

Hun sier de har solgt svært lite av vantene i den minste størrelsen ett til fire år.

– Er tross alt 2019

Også på XXL selger de smarttelefonvennlige vanter for barn. Den minste størrelsen går fra to til seks år, men etter at NRK tok kontakt om saken har XXL trukket denne størrelsen fra markedet.

Anders Kjellén, kjededirektør i XXL. Foto: Privat

– Vinklingen på spørsmålene fra NRK gjorde at vi kikket nøyere på salgstallene for de minste størrelsene. Vi ser at omsetningen har vært lav, og da er det ikke noe vits i å tilby det, sier Anders Kjellén, kjededirektør i XXL.

– Men vi selger vantene for de i skolealder. Skolene deler jo ut iPader til alle barn i opplæringsøyemed. Det er tross alt 2019 vi snakker om her.

Mobilvantene fra XXL har de nå valgt å trekke fra markedet i den minste størrelsen. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Laget for slitne småbarnsforeldre

Det finnes ingen offisielle retningslinjer for hva som er anbefalt skjermtid for barn, men barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt Huynh har likevel en klar formening.

Melanie Ekholdt Huynh er barne- og ungdomspsykiater ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør. Foto: Nikolas Tourrenc

– Basert på forskning på barn og TV, og når man ser på utviklingspsykologien til barn, vil jeg absolutt ikke anbefale skjermtid for barn mellom null og tre år, sier Ekholdt Huynh.

– Det hemmer språkutviklingen. Små barn trenger noe helt annet enn å kikke på en skjerm. De som lagde disse vantene må ha hatt slitne småbarnsforeldre i tankene, og ikke barnas behov.

Sliter med ti minutter

Swang og kollegene hennes sier de ser at stadig yngre barn bruker mer tid på nettbrett og mobil. Samtidig opplever de at flere voksne sliter med relasjonen til barna sine, og ikke vet hvordan de skal håndtere barnas adferd.

Ann Karin Swang, leder for helsesykepleierne i Buskerud. Foto: Anette Skafjeld

– Det tror vi helsesykepleiere henger sammen med at mange foreldre i dag er for lite sammen barnet sitt. Ti minutter konsentrert oppmerksomhet hver dag fra foreldre er det som utgjør en forskjell for barn, men det er det veldig mange voksne som sliter med å få til, sier Swang og legger til:

– Det blir enda vanskeligere å være en god forelder hvis man får større avstand, og bruker mer tid på hver sin iPad.