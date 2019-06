Brudeparet ble erklært som rette ektefolk av Oslos ordfører Marianne Borgen.

– Dette er et litt spesielt par, fordi de viser med all tydelighet at kjærligheten ikke har noen aldersgrense, sier ordføreren til NTB.

Etter vielsen møtte de brudeparet et samlet pressekorps.

– Det er helt utrolig at vi til sammen er 175 år, smilte Olav Thon før han la til:

– Etter brudens utseende å bedømme, burde det vært 100 år mindre.

Brudeparet på vei ut av salen etter vielsen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Forskjellige førsteinntrykk

De to fortalte at de møttes i fjellene i Hallingdal, og at de hadde litt forskjellige førsteinntrykk av hverandre.

– Jeg syntes han var fryktelig gammel, men det syntes jeg ikke lenger, fortalte Sissel Berdal Haga Thon.

Hun ramset opp at hun syntes brudgommen er gløgg, våken, interessert i det meste og omsorgsfull.

Eiendomsmilliardæren kunne fortelle at han ble overrasket over sin brud:

– Jeg ble overrasket over at denne «fjelljenta» som sjarmerte meg, sjarmerte enda flere folk når vi gikk på Karl Johan. Det var noe interessant ved henne, og det er det fortsatt, sa Olav Thon.

Forretningsmannen og hans kjæreste gjennom mange år, Sissel Berdal Haga, giftet seg i dag 21. juni 2019. Du trenger javascript for å se video. Forretningsmannen og hans kjæreste gjennom mange år, Sissel Berdal Haga, giftet seg i dag 21. juni 2019.

243 gjester

Olav Thons forlover er eventyrer og forlegger Erling Kagge, mens søster Gunnel Berdal Wullstein er forlover for Sissel Berdal Haga.

243 personer var til stede da Olav Thon og Sissel Berdal Haga ga hverandre sitt ja.

Før vielsen viste paret seg på trappen utenfor hotellet i Oslo. I strålende sol, og foran flere mennesker som hadde møtt opp med norske flagg, spile Kampen Janitsjar «Isn't she lovely» og «He's a jolly good fellow».

Mange i bunad

Salen der vielsen fant sted var fylt til randen, og mange av gjestene hadde på seg bunad, forteller NRKs reporter på stedet.

Det står i så måte til dresskoden som var bunad, eller mørk dress.

Sissel Berdal Haga har på seg en gul kjole, ifølge VG en kjole i råsilke designet av Ove Harder Finseth. Olav Thon var ikledd smoking med grønt magebelte og matchende sløyfe, i tillegg til den karakteristiske røde luen.

Vielsen foregår på Thon-eide Hotel Bristol i Oslo. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Kjenner hverandre godt

– I sånne alvorlige spørsmål skal man være sikker på at det man gjør er noenlunde riktig, sa Thon til NRK da bryllupsplanene ble kjent i mai i år.

– Vi kjenner hverandre meget godt og har vel omtrent gått jorda rundt sammen på ski. Så det har vært en hyggelig forlovelsestid, fortalte Thon.

I over 30 år har Haga vært Thons livsledsager. Han har samtidig vært gift med Inger Johanne Thon, som tidlig ble rammet av sykdommen Alzheimer. Hun døde i april i fjor.

Tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland, var en av gjestene i vielsen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Arve Tellefsen var til stede under vielsen. Han har alltid med seg fela, kunne han fortelle NRK. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Vokste opp i Hallingdal

Olav Thon er blant Norges mest kjente eiendomsinvestorer. Han er vokst opp på en gård i Ål i Hallingdal, og etter sigende brukte han inntektene fra salg av pelser til å skaffe startkapital til den virksomheten som siden skulle gjøre ham til en av Norges rikeste.

Thon er mannen bak selskapet Olav Thon Gruppen, som han i 2013 overdro til en stiftelse kalt Olav Thon Stiftelsen. Den har et vedtektsfestet formål om å støtte matematisk-naturvitenskapelig forskning og allmennyttige tiltak.

Før vielsen hilste paret på pressen og andre som hadde møtt opp utenfor Hotel Bristol i Oslo. Olav Thon, selvsagt med sin karakteristiske røde lue. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Sissel Berdal Haga Thon er født og oppvokst i Oslo. I starten av yrkeskarrieren jobbet hun som saksbehandler og byråsjef i Justisdepartementet, som dommerfullmektig i Drammen og ved Byfogden i Oslo.

Fra 1984 var hun dommer i Oslo byrett, fram til hun gikk av med pensjon i 2010.

Da Haga Thon sluttet som dommer, tiltrådte hun styreposisjoner i flere selskaper, herunder i Olav Thon Eiendomsselskap, og i Olav Thon Stiftelsen. Fra 2010 har hun også vært ansatt i Olav Thon Gruppen, blant annet som designansvarlig for alle interiører, logoer o