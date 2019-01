Olav Thon utelukker ikke å gifte seg som 100-åring

Olav Thon har i over 30 år hatt tidligere tingrettsdommer Sissel Berdal Haga som sin livsledsager.

–Vi møttes gjennom turgleden. Vi er jo veldig glad i friluftsliv begge to, sier Berdal Haga til NRK.

Sissel Berdal Haga (76) er egentlig jurist, men leverte fra seg dommerkappen i 2010, etter en 30 år lang karriere som byrettsdommer. Etter det inntok hun en sentral rolle i Thon-systemet, blant annet som designer og juridisk rådgiver.

– Sissel har påvirket min væremåte og mitt kvalitetskrav mye. Jeg hadde i årevis lagt merke til hennes gode smak, så jeg synes det er veldig gøy at hun ville gå løs på oppgaven som designer, sier Olav Thon om kjæresten.

I fjor døde Olav Thons kone Inger-Johanne, etter mange år sykdom. Paret har vært gift fra de var unge, men Inger-Johanne ble tidlig rammet av Alzheimer. Thon tok derfor aldri ut skilsmisse fra sin syke kone.

Nå som sivilstatusen er endre utelukker ikke Thon (95) et nytt ekteskap.

– Tanken er der. Kanskje når jeg fyller 100, sier Thon.

170 ÅR: Olav Thon (95) og Sissel Berdal Haga (76) har vært sammen i 30 år. På Thons 100 årsdag utelukker han ikke at han vil fri til kjæresten. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Når man blir 95 røyner det på

Berdal Haga mener at aktivitet har gjort at paret, på 170 år til sammen, fortsatt kan stå ved roret i Thon-systemet.

FRU THON?: Sissel Berdal Haga er både designer og juridisk rådgiver i Thon-systemet. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Jeg tror litt av hemmelighet til vårt liv er at vi har vært enormt sporty, sier hun.

I Oslomarka mimrer paret over de lange turene de har gått sammen.

– Jeg husker noe av det første samværet vi hadde på fjellet. Det var en ganske strevsom tur. Da spurte jeg Sissel om hun syntes det var i meste laget. Nei, svarte hun. Sissel ville slite, sier Thon.

– Da var du solgt?

– Ja, svarer Thon.

– Jeg elsker å slite. Det var en vinter vi gikk 300 mil på ski, supplerer Berdal Haga.

Thon mener han ikke vil vært i sitt 96. år om det ikke hadde vært for friluftslivet.

– Jeg ville ikke holdt ut uten de fantastiske turene hver lørdag og søndag, i hvert fall ikke så lenge, selv om jeg nå sliter med knærne. Det går bra til man er 95 år gammel, men da begynner det å røyne på.

AKTIVE: Sissel Berdal Haga tror hemmeligheten til parets liv er at de alltid har vært sporty. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Deler ut millioner til forskning

Olav Thon har, som kjent, gitt fra seg den vanvittige formuen på 25 milliarder kroner. De skal gå til allmennyttige formål. Hvert år deler han ut 33 millioner til medisinsk forskning.

I år gikk en stor del av forskningsmidlene til muskel- og skjelettskader. Med andre ord, dårlige knær.

– Jeg hadde for meg at når jeg blir 100, så skulle jeg sykle fra Trondheim til Oslo. Det må jeg si at jeg har droppet, takket være dårlige knær, sier Thon.

– Nå har du kvittet deg med nesten hele formuen din. Gikk det et lite sukk i familien?

– Det tror jeg ikke. Jeg tror de har forsonet seg med at jeg kan finne på de rareste ting. Men jeg trodde ikke det skulle bli så mye jobb å kvitte seg med alt dette på et skikkelig vis, sier Thon.