Kritiserer Iran-fordømmelse

Natt til søndag gikk flyalarmen over hele Israel, etter at Iran sendte over 300 droner og missiler mot Israel.

Flere vestlige land har kommet med tydelige fordømmelser av Iran, inkludert Norge.

Det reagerer flere samfunnsdebattanter NRK har snakket med.

De mener regjeringen ikke har kommet med like tydelige fordømmelser når Israel har gått til angrep på mål i Gaza, Libanon og Syria.

Marthe Valle, artist. Har gått hardt ut mot Israels respons på terrorangrepet 7.oktober. Hun reagerer på manglende fordømmelse av Israel, når hun mener de bryter folkeretten. – Hvor er fordømmelsen av Israel når de bomber Gaza, spør hun. Artisten mener at norske politikere velger når de skal bry seg om brudd på folkeretten. – Man må være prinsipiell. Valle mener at Norge opptrer hyklersk og må holde Israel ansvarlig. – Vi kan ikke velge og vrake hvem som får lov til å bryte folkeretten. Qasim Ali, leder for minoritetsorganisasjonen MINORG. Mener at manglende reaksjon på Israels angrep på konsulat viser tegn på hykleri. – Norge reagerte ikke like tydelig når det iranske konsulatet ble bombet og menneskeliv gikk tapt, forteller han. Ali mener at mener også at norsk utenrikspolitikk bærer preg av hykleri. – Det er andre regler når Israel gjør noe, og når andre land gjør noe. Så norsk utenrikspolitikk er både hyklersk og partisk. Han mener Norge må føre en mer selvstendig utenrikspolitikk. Diana Adampour, samfunnsdebattant. Adampour savner forståelse for at Iran også har rett til å forsvare seg. – Bare noen timer etter var fordømmelsene allerede ute, sier hun. Hun reagerer på at Norge ikke har fordømt angrepet på den iranske ambassaden i Damaskus tydelig nok. – Det sier veldig mye om hvor Norge står og hvor hyklerske vi er. Hun mener også at utenriksministeren tolker folkeretten slik at det tjener norske interesser. – Man må være konsekvent i sin tolkning av folkeretten, sier Adampour.

Mener Iran forskjellsbehandles

Adampour driver til vanlig en campingplass i Hallingdal, men har de siste månedene engasjert seg på sosiale medier der hun deler informasjon om Gaza-krigen.

Adampour har selv foreldre fra Iran og reagerer sterkt på både hvordan konflikten fremstilles i norske medier, samt regjeringens tilnærming til helgens hendelser der Iran gikk til angrep på Israel.

Innlegget til Diana Adampour har blitt delt av flere på Instagram. – Vesten opptrer hyklersk, mener samfunnsdebattanter. Faksimile: META

Adampour mener Iran også har rett til å forsvare seg selv.

– Etter 7. oktober har regjeringen gjentatte ganger sagt at Israel har rett til å forsvare seg. Hvor er Irans rett til å forsvare seg, spør Adampour.

Hun viser til angrepet på det iranske konsulatet i den syriske hovedstaden Damaskus som ble angrepet i april, der blant annet syv iranske offiserer ble drept.

Iran beskriver helgens angrep som et svar på konsulatangrepet. Bildet viser ruinene av der det engang lå et iransk konsulat. Foto: Reuters

Ønsker svar fra UD.

I et innlegg på Instagram kritiserer samfunnsdebattanten utenriksminister Espen Barth Eides tolkning av folkeretten.

I helgen sa utenriksministeren at folkeretten ikke inkluderer rom for hevnangrep.

– Det er ikke rom for denne typen hevn i folkeretten. Vi oppfordrer partene til å besinne seg for å unngå regional storkrig, sier Barth Eide.

Både utenriksminister Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre sier de er dypt bekymret over utviklingen i Midtøsten, og sier at Norge fordømmer Irans angrep. Foto: Johanna Hauge / NRK

Adampour sier hun ønsker at den norske utenriksministeren i så fall skal være konsekvent på hvordan han tolker retten til å forsvare seg selv.

– Dager etter angrepet på amerikanske soldater, der tre personer ble drept, viste Barth Eide forståelse for USAs behov for å svare på angrepene, sier hun og mener å ha pekt på det hun oppfatter som forskjellig tilnærming til retten å forsvare seg.

UD: Ikke enig i kritikken

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik forteller NRK i en e-post at både Iran og Israel har rett til å forsvare seg under et pågående væpnet angrep.

Kravik svarer ikke på NRKs spørsmål om Norge stiller de samme standardene for fordømmelser, eller om fordømmelsene er bestemt av politiske interesser.

Men statssekretæren er ikke enig i kritikken om at Utenriksdepartementet ikke har fordømt det israelske angrepet tydelig nok.

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik er uenig beskrivelsen om at Utenriksdepartementet ikke har fordømt det israelske angrepet tydelig nok. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi har fordømt Israels folkerettsstridige angrepet på Irans ambassadekompleks i Damaskus. En grunnstein i folkeretten er at ambassader og konsulater er ukrenkelige, sier Kravik.

Han forteller at væpnede angrep på utenriksstasjoner er svært alvorlig, men at Irans angrep på Israel ikke kan oppfattes som selvforsvar i lys av folkeretten.

– Men selv om bombingen av konsulatet var i strid med folkeretten, betyr det ikke automatisk at det nå, flere uker etter, pågår et væpnet angrep mot Iran, som gir Iran rett til selvforsvar, forteller han

Han mener derfor at Iran ikke kan bruke retten til selvforsvar når angrepet fant sted for noen uker siden.

Adampour: – Hvordan hadde vestlige land reagert?

Adampour mener at vestlige land bagatelliserer angrepet på den iranske ambassaden.

– Hvordan hadde vestlige land reagert hvis deres ambassade hadde blitt bombet, spør Adampour og viser til at et angrep på en ambassade kan fort oppfattes som en krigserklæring.

– Regimet i Iran er ikke akkurat uskyldige de heller?

– Det er mye man kan si mye om prestestyret i Iran, men det endrer ikke at de har rett til å forsvare seg selv i møte med israelske angrep, forteller norskiraneren.

Bijan Gharahkhani er glad for fordømmelsen av Irans angrep på Israel. Han mener utenriksdepartementet ikke går langt nok. Foto: Vilde Jagland

Gharahkhani: – Iran er ikke et offer

Bijan Gharahkhani er leder for Buskerud Innvandrerråd, og har selv iransk bakgrunn.

Han mener at Norge ikke opptrer hyklersk.

– Det er viktig å huske at Iran ikke er et demokratisk samfunn, forteller Gharahkhani til NRK.

Han er glad for fordømmelsen, men peker på at utenriksdepartementet ikke går langt nok.

I 2022 døde 22 år gamle iranske Mahsa Amini i moralpolitiets varetekt etter at hun ble arresert for brudd på landets strenge kleskoder. Det har ført til sterke reaksjoner internasjonalt. Foto: OZAN KOSE / AFP

– Vi må ikke glemme at dette er det samme regimet som undertrykker kvinner og henretter folk som er uenig med dem politisk, sier lederen for Buskerud Innvandererråd.

Han peker på at Iran nå er med på å gjøre en dramatisk situasjon i Midtøsten verre.

– Iran er ikke et offer her.

– På grunn av Israels gjentatte aggresjoner og angrepet på det iranske konsulatet i Damaskus, var denne handlingen i tråd med Irans rett til selvforsvar, sa Irans FN-ambassadør Amir Saeid Iravani i FNs sikkerhetsråd. Foto: AP

Professor: – Norge opptrer hyklersk

– Iran må ha den samme retten til selvforsvar som alle andre land, sier Jo Jakobsen, professor i statsvitenskap ved NTNU, der han forsker på internasjonal sikkerhet.

Han forteller NRK at det er helt naturlig for Iran å måtte svare på et slikt angrep.

PROFESSOR: – Norge opptrer hyklersk.

– Å ikke gjengjelde kan gi inntrykk til Irans fiender at dette er noe de kan slippe unna med, forteller han og påpeker at det ikke betyr at angrepet i seg selv var riktig.

Han forteller også at mange land hadde oppfattet et angrep på deres ambassade som en krigserklæring.

– Israel har gjort noe veldig alvorlig som vestlige land prøver å underspille av politiske interesser.

Jakobsen peker samtidig på at all internasjonal politikk er preget av en form for hykleri, og at norsk utenrikspolitikk ikke er annerledes.

– Alle land tolker folkeretten slik at det tjener deres interesser. Det inkluderer også Norge, sier professoren i spørsmål om utenriksministerens forståelse av retten til selvforsvar når det gjelder Israel og USA.

Han mener at samfunnsdebattanter som mener norsk utenrikspolitikk er preget av hykleri har et veldig godt poeng.

– Internasjonal politikk er full av hykleri.

Robert Mood, tidligere generalløytnant i det norske forsvaret mener at både det israelske angrepet på konsulatet og Irans angrep på Israel er tydelige brudd på folkeretten. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

Mood: – Norge må være hykler

Robert Mood, tidligere generalløytnant i det norske forsvaret og fredsmann i FN, forteller NRK at et lite land som Norge er avhengig av forholdet til USA og at det setter Norge i en vanskelig situasjon.

– En liten stat som Norge må på sett og vis være hykler, sier Mood og mener at Norge ikke har råd til å være prinsippfast i møte med USA og deres allierte.

Han peker også på forskjellene i den norske responsen på Russlands angrepskrig i Ukraina og de israelske angrepene i Gaza.

– Verden polariseres og vi har vår «stamme». Vi rettferdiggjør nærmest på autopilot vår stammes handlinger og kritiserer de andres, forteller han til NRK.

Han mener at både det israelske angrepet på konsulatet og Irans angrep på Israel er tydelige brudd på folkeretten.

– Selvforsvarsretten gjelder når man snakker om et pågående angrep, eller beviselig nært forestående angrep. Gjengjeldelse eller hevn er klare folkerettsbrudd, forteller Mood.