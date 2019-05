– Det er nok ikke det verste stedet å vente, men det er en kjip følelse å sitte fast 2000 kilometer fra noe som helst.

Nicolai Heggholmen og 14 andre elever fra friluftslinja på Hallingdal Folkehøgskule har vært på en ukes ekspedisjonstur på Svalbard. De skulle egentlig reist hjem på onsdag, men aner ikke når returen blir.

– Det finnes ingen alternative måter å komme seg vekk herfra. Vi er fanget.

Skoleåret for FHS-elevene er slutt allerede 12. mai. Da blir de nye vennene deres spredt for alle vinder.

– For mange er det veldig viktig å komme seg hjem og de savner de andre elevene. Jeg skulle veldig gjerne tilbrakt de siste dagene av skoleåret sammen med dem.

Nicolai Heggholmen slår i hjel tid i en sportsbutikk i Longyearbyen. Etter en ukes ekspedisjonstur er mange av elevene slitne, og ønsker bare å reise hjem. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Store konsekvenser

Midnattssol og snøføre gjør at april og starten av mai er den desidert travleste turistperioden på Svalbard. SAS har én til to flyavganger i døgnet på denne tiden av året, og kjører nesten alltid med stappfulle fly.

– Det får store konsekvenser for et samfunn som det her uten alternative reiseveier. Det er vanskelig å anslå hvor mange som er streikefaste, men det vil ikke overraske meg om det er en plass mellom 100 og 150 stykker.

Sjef på Svalbard lufthavn, Carl Einar Ianssen. Foto: Avinor

Det sier Carl Einar Ianssen som er lufthavnsjef ved Svalbard lufthavn. Han forteller at flere turistgrupper har chartret egne fly for å komme seg til fastlandet.

Norwegian, som er den eneste andre flyoperatøren på Svalbard, har først ledige billetter ut av Longyearbyen 10. mai.

– Jeg håper inderlig de kommer til en enighet snart. Når streiken blir avblåst, håper jeg SAS velger å prioritere Svalbard slik at vi kan ha flyginger som normalt igjen så fort som mulig.

Skulle helst vært et annet sted

Han mener de streikefaste er heldige med én ting, at de nettopp befinner seg på Svalbard på den her tida av året. Likevel skulle Heggholmen helst vært et helt annet sted.

– Longyearbyen er en veldig interessant by, men det er helt klart ikke den byen jeg skulle sittet fast i. Det er begrenset hvor mye man kan finne på her oppe. Vi får kanskje ta oss en tur på museum og se litt mer av Longyearbyen som vanlige turister.