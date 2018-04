Kald vinter kan gi polleneksplosjon

Årets pollenspredning er så vidt er i gang. Men det er bare stille før stormen, sier forsker Hallvard Ramfjord fra Norges Astma- og Allergiforbund.

– I år har vi en litt spesiell situasjon. Det har vært en streng ettervinter med lave temperaturer. Da blir blomstringen utsatt, sier han.

Hallvard Ramfjord er pollenforsker for Norges Astma- og Allergiforbund, og har lab ved institutt for biologi på NTNU. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Den kalde vinteren mange steder i landet vil dermed føre til kraftigere pollenspredning i starten, ifølge Ramfjord.

– Det vil kunne frigjøres ganske mye pollen på relativt kort tid i startfasen, først og fremst fra or og hassel. Virkningen for allergikere vil være at eksponeringen blir mye kraftigere enn den ville vært ellers.

Varmere temperaturer

Det er or, hassel og salix (som er en fellesbetegnelse på selje, pil og vier) som vil komme «eksplosivt» når sesongen starter for fullt, ifølge pollenforskeren.

– Det blir litt mer intenst enn vanlig, sier Ramfjord.

Allergikere bør begynne medisineringen mot pollenallergi rundt én uke før forventet polleneksponering, ifølge Norges Astma- og allergiforbund. Foto: Maria Elsness / NRK

– Eksplosjonen kommer når temperaturen stiger vesentlig, til opp mot rundt 7 til 9 grader. Or og hassel trenger som regel ikke mer enn 5 til 6 grader for å få modning, fortsetter han.

Kan «eksplodere» de nærmeste dagene

Den kraftige pollenspredningen kan begynne allerede denne uken.

For nå ser det ut som våren kommer for fullt i Sør-Norge, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt.

– Utover uka nå ser det ut til at det blir mye fint vær med stigende temperaturer. På Vestlandet ser det ut som det blir rundt 10 grader. Østlandet og Sørlandet får temperaturer rundt 8 grader, sier hun.

Kortere sesong

Det er lenge siden sesongen startet så sent som i år. I fjor startet pollensesongen allerede i januar.

Tall fra Statens legemiddelverk viser at 875.000 nordmenn hentet ut reseptbelagte medisiner mot pollenallergi i 2016. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Pollenforsker Hallvard Ramfjord har også en god nyhet til allergikere. Den sene starten fører til en kortere sesong.

– Selve sesongen i sin helhet blir kortere, med nesten én måned. Det har mye å si for allergikere. For dess kortere sesong, dess mindre slitasje blir det totalt på immunsystemet, sier han.

Bjørk- og gresspollenspredning som normalt

Og etter den kraftige spredningen av hassel, or og salix som nå ventes, blir pollenspredningen som den alltid er, sier Ramfjord.

– Jeg regner med at sesongen vil normalisere seg utover året i form av hvor kraftig den blir. Det gjelder bjørkepollensesongen, som starter i slutten av april og varer fram til rundt 17. mai, og gresspollensesongen som begynner i begynnelsen av juni og varer til rundt 10. august.

Mange nordmenn sliter med pollenallergi. 875.000 nordmenn hentet ut reseptbelagte medisiner mot pollenallergi i 2016, viser tall fra Statens legemiddelverk. Det er 17 prosent av befolkningen.

Norges astma- og allergiforbund råder allergikere til å begynne medisineringen mot pollenallergi tidsnok.