Resultatløs jakt på vårtegn i den første vårmåneden

Våren. Trekkfuglene kvitrer lystig over å være tilbake, hestehoven borer seg gjennom stålisen og det er på tide å ta på seg tøyskoa og sette kursen mot nærmeste uteservering.

Tja, noen skal angivelig ha det til at mars er den første av vårmånedene. Men her på Østlandet, hvor jeg befinner meg, flyter snøen i gatene, hålka er sikkert ti centimeter tjukk og man må kle seg for en polekspedisjon bare man skal ut med søpla.

Så hvor er bevisene på at vi har lagt vinteren bak oss? Hvor er vårtegnene?

Må vente

LITE Å MELDE: Biolog Erik Tunstad sier det er lite fart på naturen for øyeblikket. Foto: Erik Tunstad / Privat

VINTERBLOMST: Snøklokkene har dukket opp i hagen til Tunstad, men de pleier å vise seg tidligere på vinteren. Foto: Erik Tunstad

Biolog Erik Tunstad heller kaldt vann i årene på dem som leiter etter tegn på at vi går mot en varmere årstid.

– Jeg regner mars som en vintermåned med håp om litt vår. Det er grisekaldt her nå, så vent i to uker, sier Tunstad til NRK.

Han har riktignok sett noen snøklokker utenfor huset sitt i Vestfold den siste uka, men:

– De har jeg sett så tidlig som 20. januar tidligere. Det er ingen sensasjon.

– Jeg har 40 fuglekasser i hagen og har sett tegn til at blåmeisen har begynt å planlegge innflytting. Men nei, det er for tidlig.

– Men hva med under is og snø, da. Skjer det noe vårlig der?

– Nei, der er det stille. Insektene er ikke særlig aktive ennå. Og det er ingenting som har begynt å spire ennå.

– Og hestehoven, når kommer den?

– Nei, nei. Det er ennå en stund til. Skal du se noe grønt nå, må du ned til strandkanten. Tang og tare har så vidt begynt å røre på seg, sier Tunstad.

Tunstad sier han som de fleste andre lengter etter våren, og starter nedtellinga første nyttårsdag.

– Jeg elsker våren. Man kan ha vårfølelse i mars, men min erfaring er at det alltid kommer en snøstorm etter 5. mars. Sånn har det i alle fall vært de siste 23 åra siden sønnen min ble født.

Pollensesongen i rute

NORMALT: Pollensesongen starter trolig (dessverre?) til vanlig tid, tror Hallvard Ramfjord i Norges Astma og Allergiforbund. Foto: Per Harald Olsen

Men når naturen lar vente på seg, må vel det bety godt nytt for pollenallergikerne i det minste? Å nei da:

– Foreløpig er vi ikke forsinka i det hele tatt. I Oslo pleier sesongen å starte rundt 6–7. mars. I fjor var det ekstremt tidlig på grunn av den varme vinteren, men i år er det helt normalt, sier seniorrådgiver i Norges Astma og allergiforbund Hallvard Ramfjord til NRK.

Selv om det er kaldere enn normalt nå i inngangen av mars, så betyr ikke det at pollenspredninga blir svekket når den først kommer.

– Når det blir så kaldt, stopper utviklingen opp. Ingenting blir ødelagt, men naturen venter på plussgradene, sier Ramfjord.

– Så plantene ligger klare for å gi oss en skikkelig polleneksplosjon når det blir varmt, da?

– Hvis du plutselig får en kraftig temperaturøkning på opp mot 8–10 plussgrader blir det en kjapp modning og det kan komme mye pollen de første dagene.

Først ut er or og hassel, så det er bare å stålsette seg å vårens vakreste mareritt for én million pollenallergiske nordmenn.

– Langsomt mer lunk

LUNK PÅ VEI: John Smits kan ikke love akutt varmere vær, men gradvis lunk. Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

Så var det temperaturen, da. Det føles som om vi har fryst i månedsvis her på østlandet. Men så er vi mennesker utstyrt med en ganske dårlig hukommelse når det gjelder været også.

– Vinteren på østlandet har vært mildere enn normalt. Oslo har ligget rundt 0 grader det meste av tiden, men det er nå i slutten av februar og begynnelsen av mars at det har vært kaldere enn normalt, sier statsmeteorolog John Smits.

I går skrek mange opp om kulderekorder flere steder i landet.

– Men hadde disse temperaturene kommet et par dager før, så hadde det ikke vært rekord, sier Smits.

Så da er det hele kanskje bare et uttrykk for et øyeblikks søring-sutring fra undertegnede etter en lang vinter med brøyting og flatt bilbatteri. Smits kan heldigvis gi meg fornyet håp om at det blir vår i år også.

– Det blir ikke sønnavind og regn med det første, men det blir langsomt mer lunk. Til uka kan vi komme opp mot 0 grader på Øst- og Sørlandet.

Og til dere i nord som koser dere med mildvær og vårlige temperaturer, mens søringene fryser:

– Nord-Norge har det mildt nå, men til uka blir det motsatt. Da blir det kaldere, sier Smits.