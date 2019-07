Hundepass bookes som Airbnb

Sommerferien til Konni Sjøli (23) består for det meste av hundepass. Hun åpner hjemmet sitt for fremmede hunder, slik at eierne deres kan dra på ferie. Når én hund reiser, flytter en annen inn.

– Jeg har sittet med kalenderen for å få det til å gå opp, sier Konni.

Tinkas eier har reist på sommerferie, derfor skal hun bo hos Konni i en uke. Foto: Azad Razaei / NRK

Akkurat denne uka passer hun den åtte år gamle jack russel terrieren Tinka.

Etter en uke med Tinka på besøk, kommer en ny hund. Og slik fortsetter det ut sommerferien.

Den perfekte match

Gjennom appen Rover blir Konni booket og bestilt av hundeeiere i Hønefoss-området, for alt fra én dags luftetur, til flere ukers pass.

– I appen huker jeg av for hvilke tjenester jeg tilbyr. Jeg har huket av for alt, ler Konni.

Konni jobber turnus, men går flere turer om dagen med hundene hun passer. Alle hundene hun skal passe må være vant til å være alene en arbeidsdag. Foto: Azad Razaei / NRK

Rover er en av flere populære apper for hundepass. Her kan hundeeiere søke gjennom registrerte hundepassere og finne den perfekte match.

Slike apper for hundepass kan sammenlignes med husleietjenesten Airbnb, hvor privatpersoner leier ut sine hjem.

Ida Nielsen i Rover forteller at appen har over 200 000 registrerte hundepassere globalt, og at appen vokser seg større og større i Norge. Foto: Rover

Sommeren er absolutt høysesong for hundepass, og Rover opplever en økning på 68 prosent i sommermånedene juli-august sammenlignet med februar-mars samme år. Det forteller Ida Nielsen, brand manager i Rover.

Kan hvem som helst bli hundepasser?

– Nei, vi godkjenner under 20 prosent av profilene som registreres. Sikkerhet er alltid førsteprioritet, sier Nielsen.

Hun forteller at Rover følger en nøye prosess for potensielle hundepassere. Alle som registrerer seg som bruker hos dem, må gjennom en ID-verifisering og sikkerhetstest før profilen kan godkjennes.

Vel så trygt som andre alternativer

Konni har passet hunder gjennom appen i to år, og det har blitt en ekstra deltidsjobb ved siden av jobb og studier.

– Det er en veldig fin måte å ha hund på, jeg kan bestemme selv når jeg har tid.

Hun har opparbeidet seg noen faste kunder, men det hender også at hun tar imot nye hunder, som Tinka. Det krever litt ekstra tilrettelegging.

Å utveksle erfaringer med andre som har brukt samme hundepasser er også et av tipsene Kjetil Johansen i NKK gir. Foto: CF-Wesenberg

Norsk Kennel Klub (NKK) merker at flere velger å sette vekk hundene sine i ferien, og mener at det er viktig å undersøke hundepasseren på forhånd, om det så er kennel eller booket gjennom app.

– Ta en telefon, still noen egne spørsmål, gjør en slags kontrolltest, sier Kjetil Johansen i NKK.

Ferie i trygge omgivelser

Å gi bort hunden til en fremmed for en periode kan ifølge NKK derfor være vel så trygt som andre alternativer, bare en har undersøkt hundepasseren godt nok.

Tinka og Konni skal blant annet ut på båttur. – Hos meg er de på ferie, men også som hjemme, sier Konni. Foto: Azad Razaei / NRK

Hundepasser Konni tror at private hundepassere kan gi dyrene en ekstra følelse av sommerferie, og denne uka har hun flere ting på programmet for seg og Tinka.

– Det er hyggelig å bidra til at hunden får en litt annerledes uke. Gå fjellturer, ta den med på båttur. I stedet for at de sitter i et bur på en kennel og blir en av mange.