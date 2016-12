Havnearbeidere skuffet etter tap i retten

Etter tre år med kamp om hvem skal ha rett til å losse og laste i norske havner, kom svaret i dag. Høyesterett frikjenner Holship Norge AS i striden med Norsk Transportarbeiderforbund.

LO har krevd at Holship slutter seg til avtalen for losse- og lastearbeidere blant annet i Drammen havn, som gir fortrinnsrett til organiserte. Mens Holship ønsker å bruke egne ansatte. Etter dommen i Høyesterett i dag får de gjøre det.

Høyesterett mener Norsk Transportarbeiderforbund ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip i Drammen og andre norske havner.

Frykter sosial dumping

Transportarbeiderforbundet er skuffet over utfallet av rettssaken. Leder Lars Johnsen sier at det vil få store konsekvenser for konkurransevilkårene.

– De vil bruke folk, som på helt andre tariffvilkår, utfører den jobben som andre havnearbeidere vanligvis gjør. Den konkurranserettslige situasjonen vil endre seg betraktelig.

Nå frykter Transportarbeiderforbundet sosial dumping på havnene.

– Skipets mannskap kan bli tatt i bruk for å utføre losse- og lastearbeid til lønn på 25 til 30 kroner timen. Dette har vært en kamp mot sosial dumping og den skal fortsette, sier Johnsen.

For selv om det ble tap i Høyesterett, gir ikke forbundet opp kampen.

– Vi må se på hele avtalegrunnlaget, og se om vi da må etablere helt nye avtaler der fortrinnsretten er ute og der det er sikret gjennom lov eller forskrift i Norge.

Følger EU-retten

Transportarbeiderforbundet fikk medhold i tingretten og lagmannsretten, men tapte i Høyesterett.

Holship fikk medhold da saken var oppe i EFTA-domstolen 19. april. EFTA-domstolen konkluderte med at fortrinnsretten organiserte havnearbeidere har til å losse og laste i norske havner, er i strid med EU-retten.

Høyesterett konkluderte med det samme som EFTA-domstolen, og til at man dermed skal følge den nåværende EØS-avtalen fremfor fortrinnsretten i Grunnlovens paragraf om organisasjonsrett.

– Det betyr at Holship umiddelbart kan losse og laste de skipene som måtte komme inn til Drammen havn. Det kan Holship gjøre ved å bruke sine egne ansatte, som har tariffavtale i norsk arbeidsmannsforbund i LO, sier Nicolay Skarning som representerte Holship i Høyesterett,

Dommen til Høyesterett vil ha ringvirkninger på alle havner i Norge.