Harry (90) tror han har stemt for siste gang

– Formen er ikke så god, så det er godt mulig at jeg blir borte til neste gang, sier Harry Glundberg.

– Så kanskje dette var ditt siste valg?

– Muligens det. Jeg har for så vidt forsonet meg med at jeg er såpass gammel at jeg vel har levd den tiden jeg kunne forvente, sier 90-åringen.

Vil være med å påvirke

Vi er på besøk ved Bråta bo og servicesenter i Nedre Eiker. Harry er 90 år, har en utposing på hovedpulsåren, dårlige hjerte og lunger. Han var så usikker på formen sin på valgdagen at han har forhåndsstemt.

– Jeg fant ut at hvis jeg ville stemme, så måtte jeg gjøre det nå, sier Glundberg.

Men selv om han er usikker på om han er her ved neste stortingsvalg, syntes han det er viktig at hans stemme blir hørt.

– Å ja. Jeg vil jo gjerne få det til å fungere best mulig ut ifra de forutsetningene jeg har, forteller han.

Ikke tenkt på begrepet

Statsviter Jan Erik Grindheim Foto: Civita

– Vi er jo veldig opptatt av førstegangsvelgere og andregangsvelgere, men sistegangsvelgere det må jeg innrømme at jeg ikke har tenkt på, sier statsviter Jan Erik Grindheim.

Grindheim er i tillegg høyskoleprofessor og har skrevet bok om norsk politikk.

– Det er nok et begrep som jeg rett og slett tror vi ikke har diskutert før, sier Grindheim.

Statsviteren tror nærhet, trygghet og møter med mennesker er ting «sistegangsvelgerne» legger vekt på.

– Det har jo kommet meningsmålinger fra Buskerud blant annet. Der ser vi at de eldste velgerne sier at de vil stemme på Senterpartiet og Arbeiderpartiet, forklarer Grindheim.

90-åringen forteller at han alltid har stemt på samme parti. Også denne gangen.

– Kan jeg spørre hva du stemte?

– Det kan du godt. Arbeiderpartiet, svarer Glundberg.

Harry Glundberg trimmer til musikk på Bråta bo og servicesenter. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Burde vært mer i fokus

Statsviteren er ikke i tvil om at det burde vært mer fokus på «sistegangsvelgeren».

– Absolutt. Regjeringene har blitt yngre og yngre over tid, mens velgerne sånn sett blir eldre og eldre, sier Grindheim og utdyper:

– Dette at vi har færre i høyere alder på Stortinget enn før, det er en utfordring for demokratiet. Da har vi et misforhold mellom velgernes aldersgruppe og de som sitter og representerer dem.

Harry Glundberg er interessert i politikk og landet han bor i. Derfor venter han nå spent på valgdagen.

– Er det noen som tar hensyn til dere «sistegangsvelgere»?

– Det vet man ikke. Men man kan jo leve i håpet, smiler 90-åringen.