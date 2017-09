Han er Stortingets mest egenrådige

Politikerne på Stortinget har stemt imot eget parti i en votering 1005 ganger de fire siste årene. Det viser en oversikt NRK har fått fra nettstedet holderdeord.

Stortingsrepresentanten som topper lista, er Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Noen av politikerne har rett og slett trykket på feil knapp, men ifølge Lundteigen selv er han ikke blant dem.

– Jeg er ombudsmann, jeg er ikke glad i partipisk. Jeg er opptatt av å tenke selv og ta ansvar, sier Lundteigen til NRK.

Sp-veteranen sier han skulle stemt imot partiet sitt «mange flere ganger», men at han velger sine kamper med omhu.

Disse har flest utbryterstemmer 2013-2017 Ekspandér faktaboks Per Olaf Lundteigen 41

Jette F. Christensen 30

Ove Trellevik 25

Liv Signe Navarsete 20

Ingebjørg Amanda Godskesen 19

Marit Nybakk 19

André N. Skjelstad 17

Abid Q. Raja 16

Martin Kolberg 16

Hårek Elvenes 15

Line Vennesland 15

Svein Roald Hansen 14

Jorodd Asphjell 13

Michael Tetzschner 11

Hege Haukeland Liadal 11

Arve Kambe 11

Freddy de Ruiter 10

Truls Wickholm 10

Christian Tybring-Gjedde 10

Christian Tynning Bjørnø 10

Line Henriette Hjemdal 10 Kilde: Holderdeord.no

– De vet hva jeg står for

Lundteigen tror folk setter pris på at han tør å gå egne veier.

– Når jeg har stemt imot egen gruppe, så er det gode grunner til det, hver eneste gang. Det setter folk veldig pris på, fordi de ønsker myndige stortingsrepresentanter som tør å si fra.

Lundteigen forklarer sine såkalte utbryterstemmer med at han ikke er like tålmodig som Senterpartiet på enkelte temaer.

– Jeg er mer utålmodig på mange områder enn det kanskje Senterpartiet er, derfor driver jeg Sps politikk i en stadig tydeligere retning. Det er noe av bakgrunn for vår valgoppslutning i dag, det er at vi er tydelige, praktiske og sier det som det er.

FARGEKODER: Den grønne knappen betyr at politikeren støtter forslaget, den rød betyr at man ikke støtter den. Foto: CC by-nc-nd2.0 / Stortinget

Ikke lette å disiplinere

Hovedregelen innad i partiene er at man forsøker å koordinere sine valg og gjennom det øke sin innflytelse, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.

Men i alle partier er det politikere som stemmer etter eget hode, som Sps Lundteigen.

– Det er en hodepine for partiledelsen i noen sammenhenger, men mange av dem som trer ganske selvstendig, er sterke personligheter og kanskje ikke så lette å disiplinere. Når de er valgt inn på Stortinget, er det kanskje ikke så mye å gjøre, sier Jenssen.

Professor og valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU. Foto: Randi Lillealtern / NRK

Sånn sett sitter nok Lundteigen trygt, selv om han kanskje får litt pepper inne på kammerset iblant, sier valgforskeren.

– Det er ingen tvil om at Lundteigen er en karismatisk person som har stor anseelse i deler av hjemfylket sitt. Så jeg tenker at mange tenker «ja, ja, han kan gjøre noen krumspring, men han er vår mann likevel». Jeg tror velgerne er mer tolerante enn partiledelsen i sånne saker.

– Få reaksjoner

Ingen i Stortingets administrasjon vet hvor mange voteringer som har vært den siste perioden, men de anslår i overkant av 3000.

Lundteigen sier han ikke har fått mange negative reaksjoner de 41 gangene han har fulgt sin egen overbevisning.

Stortingsrepresentanten er heller ikke redd partiets velgere ikke vet hva de får når de stemmer Senterpartiet:

– Folk forstår det, de kjenner meg. Folk vet hva Senterpartiet står for, og de vet hva Per Olaf Lundteigen står for.