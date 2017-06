Frykter for pasienters sikkerhet i sommer

Svenske og danske sykepleiere har i mange år fylt sommerturnusene ved norske sykehus og kommunale sykehjem.

Men sommerjobbene i Norge har blitt mindre attraktive, og flere helseinstitusjoner sliter med å fylle vaktplanen.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund. Foto: NRK

Fylkesledere i Norsk Sykepleierforbund landet over sier de er bekymret for lav bemanning i sommer, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

– Vi er bekymret for at pasienter ikke får den riktige behandlingen som de har krav på. Det kan gå utover pasientsikkerheten, sier By.

Skal på ferie

I Hole kommune frykter de å ikke kunne drifte 24 timer i døgnet i sommer som følge av for få sykepleiere på jobb.

Kommunen leier i sommer inn tre sykepleiere fra Baltikum, altså Estland, Latvia og Litauen.

– Jeg syns det er bekymringsfullt, for det ser ikke ut til å bli lettere å skaffe vikarer framover heller. Vi må ha en egen bemanning som tåler at vi har ferie eller blir syke, sier omsorgssjef Anne Marit Fuglum.

Omsorgssjef Anne Marit Fuglum i Hole kommune. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Leder for Norsk Sykepleierforbund i Buskerud, Linda Lavik, sier de ikke kan garantere for pasientsikkerheten i sommer.

– Det er stor mangel på kvalifiserte sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre både i kommunene og i sykehusene for sommeren. Vi skal avvikle den vanlige ferien, og det er alltid en utfordring. Det er egentlig en ekstra utfordring i år, sier hun.

– Vikarbyrå nedlessa med bestillinger

Manpower er et av flere vikarbyråer som forsyner norske sykehus og kommuner med sommervikarer.

I Oslo har selskapet en egen helseavdeling som kun rekrutterer helsearbeidere til hele landet. De er ikke i stand til å imøtekomme etterspørselen, sier rekrutteringssjef Jon Paulsen.

Rekrutteringssjef Jon Paulsen i Manpower. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Vi er nedlessa hver dag med nye bestillinger og ordre innenfor omsorgssektoren og klarer ikke å levere det vi skulle ønske, sier han.

De tre siste årene har det vært 60 prosent færre sykepleiere fra Sverige som vil jobbe i Norge, ifølge Paulsen. Bedre arbeidsvilkår og lønn har ført til at færre svensker vil jobbe her i landet.

– Vi har hatt en periode hvor vi har lent oss på svensker i veldig stor grad. Men de har stor sett blitt borte nå.