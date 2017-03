Sykepleiere plages av rusede eldre

Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold. En firedel rapporterer om tafsing og uønskede tilnærmelser, skriver Dagsavisen.

Vold og fysiske tilnærmelser

859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.

– Dessverre opplever en del av våre medlemmer trusler, vold og fysiske tilnærmelser, også innen pleie og omsorgssektoren. I en del tilfeller er rusavhengighet en del av problematikken, sier nestleder Iren Luther i Fagforbundets seksjon for helse og sosial.

Alkohol og eldre

Både hun og Sykepleierforbundet etterlyser mer kunnskap om virkningen av alkohol på eldre. De får støtte av Actis-elder Mina Gerhardsen.

– Det er ekstra viktig at de som jobber tett på eldre og ser dem hver dag, har den kompetansen og tryggheten de trenger for å fange opp dem som sliter med rusproblemer. Helsearbeidere må vite hva de skal se etter, hvordan de skal gripe fatt i det, og hvordan det skal følges opp dersom eldre drikker for mye, sier Gerhardsen.