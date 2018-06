Frontrutene sprekker i varmen

Stekende varme ute og kald luft fra klimaanlegget i bilen er en dårlig kombinasjon for frontruta. Får du en steinsprutskade, kan ruta rett og slett sprekke fortere nå enn ellers.

– Vi ser at det er en varmesmell i tillegg. Ruta blir utvidet av varmen, og da vil sprekken bare bre seg bortover, sier Bjørn Kristensen i Riis Bilglass i Drammen.

SPREKKER i VARMEN: Det varme været fører til at mange bilruter sprekker. Sprekken oppstår som regel etter en steinsprutskade fra vinteren. Foto: Henning Sundvoll

Kom deg på verksted

Avdelingslederen har fire biler inne med steinsprutskader når NRK er på besøk. Får du en steinsprut, gjelder det å komme seg på verksted så fort som mulig, for i sommerheten utvider skaden seg, råder Kristensen.

– Ruta er en del av det bærende karosseriet til bilen, som får vridninger når du er ute og kjører, sier han.

Har du vært uheldig og fått en liten skade, er rådet fra fagmannen å styre luftstrømmen fra klimaanlegget ned mot gulvet i stedet for opp mot ruta. Kommer du på verksted før skaden brer seg, er det en lett jobb å reparere. Hakket i ruta fylles enkelt og greit med et lim som herdes.

SER IKKE STEINSPRUTEN: Det er mange som ikke ser steinspruten og blir overrasket når ruta sprekker i varmen, sier teknisk leder ved Hurtigruta Carglass, Henning Sundvoll. Foto: Per Onsheim / NRK

Varm overraskelse

Også hos Hurtigruta Carglass i Oslo har de merket en stor pågang av bileiere med ødelagte frontruter. De siste ukene har teknikere skiftet langt flere ruter enn normalt på grunn av rekordvarmen.

– Folk tenker nok at dette er noe som vanligvis skjer om vinteren, sier teknisk leder ved Hurtigruta Carglass, Henning Sundvoll.

Sundvoll forteller at mange ikke er klar over at de har en liten steinsprutskade i frontruta, og i likhet med Kristensen anbefaler han å reparere skaden.

– Gå over ruta og se at det ikke er noen småskader, og få reparert steinspruten før ruta sprekker.

TRAVELT: Det er mye å gjøre for tekniker Trygve Gabrielsen hos Hurtigruta Carglass for tiden. Foto: Paal Wergeland / NRK

Kan bli dyrt

Det kan lønne seg å handle raskt. Reparasjon av en enkel steinsprut dekkes nemlig av forsikringen, uten egenandel, hvis du har kasko eller delkasko. Venter du til det blir en sprekk, må du ut med en egenandel, som i de fleste tilfeller er på 2000 kroner.

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If forteller at det har vært flere slike skader enn normalt i vår. Det er flere grunner til det.

EGENANDEL: Steinsprut dekkes av forsikringen, men dersom du må skifte ruta, må du ut med en egenandel, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If. Foto: IF skadeforsikring

– Det har vært en lang vinter, med mildt og kaldt vær om hverandre. Værskiftene har gjort at det har blitt saltet og gruset oftere.

– Dessuten blir det generelt strødd mer, fordi folk kjører mer med piggfrie dekk, spesielt på Østlandet, Vestlandet og Sørlandet. «Plutselig sommer» har gjort at man har hengt etter med kosting og feiing av veier i år, sier Clementz.

Skadene koster mye. I fjor ble det meldt om 257.000 steinsprutskader på norske biler. Reparasjonene kostet forsikringsselskapene en og en halv milliard kroner.

Toppuke

TOPPUKE: Forrige uke fikk vi inn 1.207 skademeldinger om ruter som har blitt skiftet, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige Forsikring. Foto: Paal Wergeland / NRK

Hos Gjensidige Forsikring registrerte de 1.207 skademeldinger forrige uke.

– Vi fikk inn flere skademeldinger knyttet til ruteskift i forrige uke enn noen annen uke hittil i år, og vi har sett på statistikken at det var 20 prosent flere enn i samme uke i fjor, kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige Forsikring.

Han sier de ikke kan se noen annen rimelig forklaring på problemet enn den sterke varmen, som preget store deler av landet forrige uke.