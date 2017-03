Byggesak godkjent på 19 minutter

Det var i januar 2016 korrupsjonssaken eksploderte i Drammen. Politiet hadde, etter bekymringsmeldinger fra kommunen, etterforsket to saksbehandlere ved byggesaksavdelingen for å ha tatt imot bestikkelser for å godkjenne hus og påbygg som ellers neppe ville fått godkjenning. Saken strekker seg tilbake til 2013.

Ifølge politiet er det dokumentert innbetalinger til den kvinnelige saksbehandlerens konto på til sammen 1,3 millioner kroner. Korrupsjonssaken førte til at hundrevis av byggesaker måtte granskes.

De to tidligere saksbehandlerne er siktet for grov korrupsjon, men ennå ikke tiltalt. Først følger en rekke rettssaker mot dem som skal ha betalt for å få godkjent byggetillatelser i Drammen. 27 tiltakshavere er siktet for å ha betalt for saksbehandlernes ulovlige tjenester. I dag startet den første saken mot tiltakshavere.

To saksbehandlere i byggesaksavdelingen i Drammen kommune ble etterforsket og avlyttet av politiet etter mistanke om korrupsjon. Nå er 27 tiltakshavere siktet, og flere av dem tiltalt for å ha betalt for å få byggesaker godkjent. Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

Den første av mange rettssaker

Politiadvokat Hans Lyder Haare beskrev i Drammen tingrett nå i formiddag hvordan søsteren til den ene saksbehandleren ble pågrepet i januar 2016 med bilen full av dokumenter. Da hadde politiet avlyttet telefonen til saksbehandleren i lengre tid, og fanget opp at dokumenter og papirer skulle fjernes.

Aktor i saken, Hans Lyder Haare, fortalte om politiets etterforskning i korrupsjonssaken som har pågått i flere år. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Blant alle papirene fant politiet en komplett rammetillatelse og tegninger av byggeprosjektet til mannen som i dag møtte i retten tiltalt for grov korrupsjon. For tegninger og tillatelser skulle det betales 65 000 kroner, mener politiet.

Den korrupsjonstiltalte mannen skal i løpet av 2013 ha hatt kontakt med den kvinnelige saksbehandleren i kommunen gjentatte ganger. Hun tar på seg å gjøre arkitektarbeidet for mannen, i tillegg til å skulle godkjenne søknaden. Han overfører 20 000 kroner til henne for dette, viser politiets gjennomgang av bankkontoer. Da søknaden blir levert i april 2014, blir det betalt inn en ny sum penger. Og byggesaken blir godkjent på rekordtid, prosederte aktor i retten.

Saksbehandlingstid: 19 minutter

– Fra søknaden kommer inn i mottakssystemet til søknaden er godkjent tar det 19 minutter. Og det er en omfattende søknad som skal vurderes nøye, sa politiadvokat Haare.

Gebyret for godkjenning av byggesaken skulle koste 41.800 kroner, det ble aldri innkrevd eller betalt til kommunen. Det var heller ingen ansvarlig søker for byggearbeidet, og en håndverker ble uskyldig dratt inn i søknadene, mener politiet.

En e-post fra den kvinnelige saksbehandleren i kommunen i september 2013 forteller om to sett tegninger, en planløsning for godkjenning, en annen for faktisk gjennomføring, sa aktor.

Byggeprosjektet handlet om to nye hybler, oppholdsrom og ny garasje.

Forsvarer Svein Duesund mener politiet tar feil i at hans klient har vært med på korrupsjon. Han mener mannen i 40-årene kontaktet kommunen i god tro, og har blitt bedratt av de to saksbehandlerne som er korrupsjonssiktet. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Ting er ikke så mystisk

Men alt dette har sin forklaring, mener tiltaltes forsvarer, advokat Svein Olav Duesund. Han hevder 47-åringen i god tro har kjøpt private arkitekttjenester av den 58 år gamle kvinnelige saksbehandleren.

– Min klient har henvendt seg til kommunen i god tro. Han har blitt tilbudt arkitekttjenester av personene han har fått kontakt med. Det har aldri vært snakk om betaling for godkjenning av tillatelser, sa Duesund i retten i dag.

Forsvareren sier det bare har ført til ulemper å ha kontakt med og fått hjelp, av den korrupsjonssiktede saksbehandleren.

– Bygget er i all hovedsak bygget riktig, det trengs bare små justeringer. Men det har dratt ut i tid, og kostet unødvendig mye penger å ha fått hjelp av saksbehandleren.

Spilte av avlyttede telefonsamtaler

Flere samtaler fra politiets avlytting ble spilt av i retten. Den korrupsjonssiktede kvinnelige saksbehandleren i Drammen kommune ringer mannen i førtiårene for å fortelle at hun er anmeldt for korrupsjon og at han "for guds skyld ikke må innrømme noe".

Den siktede mannen skal forklare seg i Drammen tingrett i dag. Foto: Harald Inderhaug / NRK

- Jeg kan ikke innrømme noe, for da mister jeg jobben og blir satt i fengsel, sier hun på opptaket.

Den siktede skal forklare seg senere i dag.

Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengselsstraff.

