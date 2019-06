Korrupsjonsdom: – En vekker og påminnelse for alle kommuner

Kvinnen er onsdag ettermiddag dømt for over 30 tilfeller av grov korrupsjon og 19 tilfeller av dokumentforfalskning. I tillegg er hun dømt til inndragning av over 1,1 million kroner.

Tor Dølvik, Transparency Int. Norge Foto: Moment Studio / Moment Studio

Transparency International Norge, en organisasjon som motarbeider korrupsjon, mener denne dommen viser hvor viktig det er å ta korrupsjonssaker på alvor.

– Saken er innenfor et kommunalt område hvor vi kanskje tenker det ikke foregår korrupsjon. Dommen er derfor en påminnelse for alle kommuner om at vi bør arbeide for å forhindre at korrupsjon kan skje, sier Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency.

Kvinnens kollega også dømt

Den dømte kvinnens forsvarer, Julie Conradi-Larsen, forteller at de nettopp har mottatt dommen.

– Min klients umiddelbare reaksjon er at hun er sjokkert og skuffet, sier Conradi-Larsen.

Her fra ankesaken i lagmannsretten i mars. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Da saken gikk for Drammen tingrett i mars 2018 fikk kvinnen seks års fengsel. Kvinnen har derfor nå fått en noe mildere straff.

– Vi mener nok fortsatt at den virker streng i forhold til gjeldende rettspraksis. Vi vil gå nærmere gjennom dommen og se hvilke premisser som er lagt til grunn for straffeutmålingen, sier kvinnens forsvarer.

Kvinnens kollega, en mann på 47 år, har også fått dom i saken i dag. Dommen er ennå ikke forkynt, og forsvarer Mette Yvonne Larsen vil foreløpig ikke kommentere saken. Mannen fikk tre og et halvt års fengsel da saken var oppe i tingretten.

De tiltaltes forsvarere, Julie Conradi-Larsen og Mette Yvonne Larsen da saken gikk for Drammen tingrett i 2018. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Korrupsjonssaken i Drammen

Det var i januar 2016 de to saksbehandlerne i byggesaksavdelingen i Drammen ble pågrepet og siktet for å ha mottatt betaling for å godkjenne byggesøknader. Politiet mener de to skal ha mottatt bestikkelser fra 27 tiltakshavere.

Den tiltalte kvinnen hadde mottatt penger fra tiltakshaverne for behandle byggesakene deres og vedta ting etter avtale med kundene. I forberedelsene av saksbehandlingen bistod hun også tiltakshaverne i søknadsprosesser, og i den forbindelse forfalsket flere dokumenter for å skjule sin egen rolle.

Kvinnens kollega var tiltalt for å ha medvirket ved å formidle kontakt mellom kvinnen og tiltakshaverne.

Se NRK Brennpunkts dokumentar «Under bordet» om korrupsjonssaken: