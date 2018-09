Bompengeopprøret spreiar seg til tre nye byar

– Me må jo gjere noko. Dei (politikarane) vil jo ikkje høyre på oss når me snakkar til dei.

Aksjonsleiar Anders Lunde tek ei kort pause i førebuinga til dagens store køyr sakte-aksjon i Drammen. Han er ein av mange irriterte og frustrerte bilistar som ikkje har gjeve opp.

Vil lamme rushtrafikken

– Me skjønte me var nøydd til å auke innsatsen. Så dagens aksjon er å heve nivået. Det skal ikkje vere farleg, men det blir nok plagsamt. Elles får me ikkje merksemd, seier Lunde.

Lunde håpar å lamme rushtrafikken i Drammen mellom 16 og 18 i dag med ein køyr sakte- aksjon.

Her i Drammen må du vente å bruke lang tid om du brukar bil heim frå jobb. Frå 16 til 18 er det køyr sakte-aksjon frå motstandarane av bypakka i byen. Foto: Anders Martin Helle / NRK

I Fredrikstad er det foreløpig litt meir fredelege verkemiddel, i form av eit demonstrasjonstog. Men sinnet er like stort der skal me tru initiativtakar, Kirsti Nelvik. Ho går så langt som å samanlikne den planlagde bomringen med Berlin-muren.

– For meg blir dette som ein mur. Eg kan kome meg over til den andre sida av byen, men da må eg betale for det. Da er det jo ikkje fritt lengre, seier Nelvik.

Ho trur ho får med seg 200–300 personar på demonstrasjonen som startar på Stortorvet i kveld.

Også i Kristiansand demonstrerer dei på torget i byen i kveld. Aksjonane har spreidd seg fort over heile Sør-Noreg sidan dei fyrst starta i Bergen i desember 2016.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Her ser du korleis bompengaksjonane har spreia seg frå Bergen og Stavanger/Sandnes-området. Veit du om fleire?

Inspirerer kvarandre

Aksjonsleiar i Drammen, Anders Lunde demonstrerte også i januar i 2017 i Drammen, da med fakkeltog. Han innrømmer at dei har blitt inspirerte av aksjonistane i Rogaland.

Frp-politiker Jon Helgheim held apell under demonstrasjonen på Bragernes torg januar 2017. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Alle inspirerer kvarandre. Det ser ut til å bli berre meir og meir. Me ser jo at ein har fått gehør andre stader nå, som i Kristiansand og Sandnes, seier Lunde.

Ordførar i Drammen, Tore Opdal Hansen (H) har forståing for at innbyggarane protesterer, men meiner dei har fått moglegheiter til å påverke tidlegare i prosessen.

– Me har hatt ein brei prosess før standpunktet blei tatt, der folk kunne kome med alternative løysingar.

Ordførar Tore Opdal Hansen seier det er to ting som dessverre gjer bompengar nødvendig. – Finansieringa og Stortingets krav om å ha nullvekst i personbiltrafikken. Foto: TROND VESTRE / NRK

– Alle er i sin fulle rett til å seie si meining, men me står framfor ei investering på 15 milliardar kroner om denne bypakka blir vedteke i Stortinget. Det er ikkje eit einaste kommunebudsjett som har moglegheit til å ta eit så tungt løft aleine, seier Hansen.

Samferdselspolitisk talsmann i Frp, Morten Stordalen, har full forståing for at aksjonistane køyrer sakte eller går i protesttog.

– Eg forstår at dei aksjonerer som dei gjer. Nettopp fordi det er ein urimeleg høg belastning å køyre bil. Mange er avhengig av bil i kvardagen og kan ikkje bruke kollektivt, seier Stordalen.

Stille demonstrering i Stavanger

Rogalendingane er heller ikkje ferdig med sine protestar.

I kveld mobiliserer dei eit stille demonstrasjonstog rundt den av dei 38 bommane det har vore mest kritikk av som på folkemunne berre går under «Skammens bom».

Ein bom like ved sentrum i byen som gjer at ein må betale for å besøke pasientar på sjukehuset.