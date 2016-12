Bompengeaksjon skapte køkaos

Bompengeaksjonen startet klokken 06.30 og ble avsluttet klokken 09.30.

Lastebileierforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Vestnorsk Transportarbeiderforening og NHO Logistikk og Transport på Vestlandet står bak aksjonen.

Den gikk ut på at yrkessjåførene kjørte i saktegående kortesjer på alle innfartsveier mot Bergen sentrum.

Se video av køen fra Sotra:

Video kø sotra Du trenger javascript for å se video.

Store konsekvenser for kollektivtransporten

Flere steder gikk folk av bussene som sto i kø, og tok heller beina fatt mot sentrum.

– Aksjonen har hatt og har fortsatt store konsekvenser for kollektivtransporten over hele bergensområdet. Det har ført til store forsinkelser fra alle bydeler, og dette kommer til å få følgekonsekveser utover formiddagen, sier Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss.

På Kleppestø båtkai på Askøy måtte passasjerene i morgentimene stå igjen på kaien, fordi båten er full. Årsaken er trolig at mange valgte sjøveien til sentrum på grunn av køkaoset.

GÅR: Flere reisende går av bussene som står i kø, og tar beina fatt mot sentrum. Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

En bussjåfør forteller at køen startet allerede på Kolltveit på Sotra. Han sier at flere bilister kjører inn på «sideveiene» på Sotra, for å unngå de lange køene på hovedåren mot sentrum.

Lange køer

Klokken 08.30 meldte Vegtrafikksentralen om saktegående kø fra Sotra, Åsane og Askøy. Flere bilister melder om svært lange køer fra Askøy og Sotra.

– Jeg har stått nesten helt stille på Juvik på Askøy i over tjue minutter, sier lastebilsjåfør Hans Ove Soend, til NRK. Han er ikke deltager i «kjør sakte»-aksjonen, men støtter budskapet til aksjonistene og tåler en morgen med kø.

For operasjonssykepleier Marianne Espelid, får køståingen fra Askøy store konsekvenser.

– Jeg blir forsinket til en operasjon, det er alvorlig. Vi har et tett operasjonsprogram, og når mange blir forsinket får det konsekvenser, sier Espelid til NRK.

Hun er også motstander av en økning av bompengetakstene, men mener aksjonen er feil måte å protestere på.

Les også: Opprør mot bompengeøkning for Bybanen

Protesterer mot forslag

Det har også tidligere blitt arrangert aksjoner og opprør mot flere bomringer i Bergen. Facebook-sida Folkeaksjon mot flere bompenger har nå over 20.000 følgere.

Bakgrunnen for debatten om bompenger, er at det i den nye bymiljøpakken foreslås flere bomstasjoner og økte takster.

Bompengeforslag fra Bymiljøpakken i Bergen Ekspandér faktaboks Bergen kommune skal i forhandlinger med staten om en ny bymiljøpakke. Sekretariatet for Bymiljøpakken har i den forbindelse laget et forslag med flere bomstasjoner og økte takster. Sekretariatet har laget en liste over mulige tiltak som kan hente mer penger fra bompengeringene. Dette er alternativene de vurderer: Heve takstene

Øke antall bomstasjoner.

Fjerne taket på antall passeringer per måned.

Redusere rabatt på abonnement til 10 prosent. I dag får kunder som forskuddsbetaler en rabatt på 20 prosent.

Fjerne timeregelen. I dag betaler abonnenter kun for én passering innenfor en time.

Toveis innkreving i bomstasjoner. I dag kreves det bompenger bare når man kjører inn i bompengeringen. I forslaget kan det bli krevd penger også av biler som kjører ut av ringen.

Aktørene bak aksjonen onsdag, kaller protesten en politisk markering. I en pressemelding skriver de at de protesterer mot disse forslagene:

Øke antall bomstasjoner

Fjerne månedstaket på 60 passeringer

Redusere maksimal rabatt fra 20 % til 10 %

Fjerne timeregel

Heve ordinære takster

Heve takster for rushtids passeringer

Innføre nye takster på dager med særskilt stor luftforurensing

Toveis innkreving i bomstasjoner

AKSJONERER: Det er yrkessjåførene som aksjonerer onsdag morgen, og mange lastebiler kjører svært sakte for å skape kø. Her fra Breivikskiftet på riksvei 555. Foto: Dag Olav Mosevoll / NRK

Møtte byråden mandag

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, hadde mandag et møte med Yrkestrafikkforbundet, Vestnorsk Transportarbeiderforening, NLF og NHO Logistikk og Transport, i forbindelse med markeringen møt økte bompengetakster.

– Jeg har merket meg uroen som disse forbundene har med tanke på bompenger og finansiering av Bybanen. Dette er en uro jeg deler og tar på alvor, sier Tryti.

– Bergenserne har allerede betalt mye mer bompenger enn noen annen landsdel. Når det da kan bli en mulig økning for å finansiere bymiljøpakken, forstår vi at det blir reaksjoner.

Tryti har sammen med forbundene et felles budskap til regjeringen:

– Staten bør betale 70 prosent av den videre bybaneutbyggingen. Kanskje går det an å få flertall i Stortinget for dette, når så kraftfulle organisasjoner nå sier det samme.

Byråden mener at det er en smertegrense for hvor store endringer man kan gjøre i bomringene i Bergen.

– Jeg vil sterkt fraråde å fjerne månedstaket, timeregelen og senking av maksrabatten på 20 prosent. Disse tiltakene er jeg ikke villig til å akseptere, sier Tryti.