Tirsdag starter ankesaken etter at en politimann i fjor sommer ble frifunnet etter at han var tiltalt for vold og overdreven maktbruk i Kongsberg sentrum.

Videoovervåkingsbilder viste at han gjentatte ganger slo Kevin Simensen i hodet under et basketak ved en bensinstasjon i Kongsberg.

Politimannen ble frikjent på alle punkt i tingretten, men saken ble anket videre.

NRK forklarer Dette er saken Dette er saken Kastet ut fra utested Natt til søndag 30. oktober i 2022 ble Kevin Simensen, Kristian Teigen og Marius Stormo kastet ut av et utested i Kongsberg sentrum, etter en konflikt. Dørvakta mente Simensen drapstruet ham, og kontaktet politiet politiet. Dette er saken Slått i hodet Ikke lenge etter påtraff politiet dem ved en Esso-stasjon. Der ble Simensen lagt i bakken, og slått gjentatte ganger i hodet med knyttet neve. Teigen ble slått i låret med en batong. Hendelsen er dokumentert av en overvåkingsvideo. Dette er saken Frifunnet på alle punkter En politimann ved Sørøst politidistrikt ble tiltalt for overdreven maktbruk og grov uaktsomt brudd på tjenesteplikten. 7. juli i fjor ble han frikjent på alle punkter. Ifølge Buskerud tingrett var maktbruken innenfor det politifolk kan tillate seg. Dette er saken Mente tiltalte selv var i fare Retten la vekt på at politimannen hadde begrensede muligheter til å få kontroll på Simensen. Til tross for flere slag og bruk av pepperspray, ga ikke Simensen seg, ifølge dommen. Tiltalte var svært redd og i fare. Det var avgjørende å få kontroll på Simensen, står det i dommen. Dette er saken Ankesak i Borgarting lagmannsrett Riksadvokaten besluttet å anke dommen, og saken skal gå i Borgarting lagmannsrett den første uka etter påske. Det er satt av fire dager til saken. Dette er saken Henla voldssiktelser De tre mennene fra Vestfossen var lenge siktet for vold mot en politibetjent og trusler mot vekteren, men saken ble for noen uker siden henlagt på bevisets stilling. Forrige kort Neste kort

En belastning

Tiltaltes advokater, John Christian Elden og Heidi Reisvang, mener saken ble grundig behandlet i tingretten i fjor.

Advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang er forsvarerne til den tiltalte politimannen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Vi kan ikke se at det er fremkommet vesentlig nye bevis fra påtalemyndigheten etter frifinnelsene, sier forsvarerne.

– Hva blir viktig for dere å få fram?

– Bevistemaene vil bli de samme som i forrige rettsrunde. Forsvaret mener imidlertid at det er fremkommet nye opplysninger om Simensen som er sentrale all den tid de underbygger at situasjonsforståelsen til tiltalte var korrekt, og at det var grunn til å reagere i den aktuelle situasjonen. Vi vil komme nærmere tilbake til dette i retten.

Reisvang sier det er en belastning for tiltalte at saken nå skal opp i retten igjen.

Spent på utfallet

– Denne saken er spesiell, og har skapt stor debatt både i politikretser og samfunnet for øvrig, sier NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

Det er ingen automatikk i at en anke fra tingretten tas til følge av lagmannsretten, og nåløyet har blitt trangere de siste åra. Rønneberg er derimot ikke overrasket over at denne saken ble tatt opp av Borgarting.

Olav Rønneberg, NRKs krimkommentator, mener saken tar opp mange prinsipielle spørsmål rundt politiets maktbruk. Foto: Caroline Utti / NRK

– Jeg vil si at utfallet er ganske åpent, men vil heller ikke utelukke at den havner i Høyesterett. Det er jo noen prinsipielle spørsmål som reises rundt politiets maktbruk, sier han.

Saken behandles i Borgarting lagmannsrett i Oslo hele denne uka.

Fryktet for våpenet

I tingretten forklarte politimannen at han opplevde Simensen som aggressiv, og at han ikke hadde noe annet valg enn å slå.

Han sa politiet høsten 2022 var generelt bevæpnet, og at de tidligere hadde opplevd at gjerningspersoner grep etter politiets våpen.

– Det var for voldsomt til at jeg klarte å håndtere det. Jeg oppfattet det som at vi mistet kontroll, og jeg begynte å slå. Jeg opplevde at han ønsket å skade oss, sa politibetjenten.

Aktor Marit Oliver Storeng spurte politibetjenten om han på noe tidspunkt stoppet opp for å se om slagene hans hadde noen virkning.

– Nei. Men jeg hadde merket det om kroppen hadde slappet av. Jeg merket ingenting, han gjorde motstand hele tiden.

Simensen, på sin side, sa at han ikke visste det var en politibetjent som tok tak i ham, og at han derfor rev amen til seg.

– Jeg forsto aldri at det var en pågripelse. Jeg oppfattet bare at jeg ble slengt i bakken. Jeg prøvde bare å komme meg unna volden, sa Simensen.