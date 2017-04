22-åringen fra Krokstadelva er en av mange rånere som tar turen til Strømstad på skjærtorsdag. Han er godt forberedt og har lagt ned mye arbeid slik at bilen er klar til den store dagen. De siste tre ukene har han jobbet så svetten har rent.

SISTE FINPUSS: Sindre legger siste hånd på verket før skjærtorsdag. Foto: Karoline Stangenes / NRK

– Jeg har lakkert dørhåndtaka, høyttalerdeksla, midtkonsollen og girspaktrekket. Nye bremserør er på plass og lysa er stilt inn riktig. Alt jeg mangler nå er lakkering og vask for å markere bilen. Det viktigste er å få et særpreg over bilen slik at folk kjenner meg igjen, sier Sørensen til NRK.

Flere hundre biler fra Buskerud

Arrangementet for kolonnekjøringen til Strømstad er det en 19 år gammel gutt fra Prestfoss som står bak. Han er så glad i bil at han juridisk har lagt til et selvvalgt mellomnavn.

Alex Tennplugg Midtflå er en ekte bilelsker og gleder seg til å lede kolonnekjøringen på skjærtorsdag. Foto: Privat

Arrangør Alex Tennplugg Midtflå forteller at flere hundre biler samles i Strømstad og rundt 100 til 150 biler er fra Buskerud.

– Det er vanskelig å si hvor mange vi blir i år, men vi har pleid å være godt over 100 biler som drar fra Drammen skjærtorsdag morgen, sier han.

– Hvorfor samles så mange rånere for å ta seg en tur til Strømstad?

– Det er viktig å få rånere sammen. Rånermiljøet har blitt veldig dårlig etter min mening. Folk henger for seg selv, og det er ikke så mange som får være med, føler jeg. Derfor er det viktig at alle får være med og ha det moro.

Skjærtorsdag i Strømstad betyr for mange full fest. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Én bil i måneden

Midtflå har nok av arbeidsoppgaver foran seg.

– Min oppgave er å lede kolonnen og passe på at ting går som det skal. Den største utfordringen er vel å få folk til å holde seg i høyrefeltet på motorveien. Det er ikke så lett når det går så sakte, forteller Midtflå.

Sørensen legger turen til Sverige i sin blå Passat, men det er langt ifra hans første bil. Han poengterer at dette er hans 48. bil i rekken.

– Jeg har kjørt i hjel mange biler, så jeg har bytta en god del. Første bilen min var en Mondeo fra 98, men den tok fyr på E18 på Liertoppen på grunn av motorslitasje. Jeg har hatt i gjennomsnitt én bil i måneden, sier Sørensen.