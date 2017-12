– Du ønsker godt nytt år «feil»

2018 nærmer seg med stormskritt, og kanskje er du blant dem som fyrer av «godt nytt år» allerede nå?

Men det bør du ikke, mener språkprofessor Finn-Erik Vinje.

– Folk kan nok begynne litt tidlig. Det passer ikke, fastslår han.

Finn-Erik Vinje, språkprofessor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Markere høytiden

Eller er du blant dem som venter til midnatt med å si det? Så lenge trenger du faktisk ikke å vente, mener Vinje.

Det tidligste du kan begynne å ønske bekjente, venner og familie et godt nytt år, er ifølge språkforskeren 30. desember.

– Du må nærme deg årsskiftet for å kunne si det. Lille nyttårsaften, det er grensen, ikke før, sier han.

Vinje har også en formening om når du skal slutte å ønske noen et godt nytt år.

– 5. eller 6. januar, ikke lenger enn det. Det har med at folk så smått begynner å komme i arbeid, og da er det rimelig å markere høytiden med en god hilsen, sier han.

– Ikke helt på høyden

Vinje oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer løs både «god jul» og «godt nytt år».

Du trenger ikke vente til rakettene er fyrt av før du sier «godt nytt år», mener språkforskeren. Mellom 30. desember og 6. januar er greit. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Jeg er ikke streng på det, men jeg syns folk kan tenke seg om litt og ofre det litt oppmerksomhet. Det viktigste er sinnelaget og vennligheten ved å si det ene eller andre, sier han.

– Men hva sier du hvis jeg sier godt nytt år til deg i dag, 28. desember?

– Jeg blir absolutt ikke irritert, jeg skjønner at du vil meg vel.

Han ler litt.

– Men jeg vil tenke at det er en som ikke er helt på høyden. Men du kan være et godt menneske for det.

Språkrådet: – Ingen fasit

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, mener derimot at du kan si «godt nytt år» når som helst på året.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Men folk kan nok se litt rart på deg hvis du sier det i november eller juni, ler hun.

Selv kan Wetås finne på å ønske andre et godt nytt år allerede i dag.

– Jeg kunne nok slumpet til og sagt det før. Det var kanskje regler for dette tidligere, men det finnes ingen fasit, sier hun.

Én ting er mer «alvorlig»

Finn-Erik Vinje derimot, holder fast på at «lille nyttårsaften», altså 30. desember, er det tidligste du kan ønske noen et godt nytt år.

Men én ting opprører språkforskeren mer:

– Hvis du skriver «god jul og gott nytt år» med to t-er i «godt», da er det mer alvorlig. Da utsetter man sitt gode rykte for litt mer påkjenning.