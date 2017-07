Derfor er det flaut å innrømme at du sov

Kjenner du deg igjen?

Mange vil ikke innrømme at de sov når de blir vekket etter å ha sovet utenom nattetid. Enten det er i sofaen, i bilen eller på kino.

Hvorfor later vi som vi ikke sov, når vi faktisk gjorde det? Kan vi ikke bare si: «Ja, jeg sov»?

Å sove når man ikke «bør» sove, kan bli sett på som et svakhetstegn, mener professor og søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitet i Bergen.

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitet i Bergen. Foto: Anette Berentsen

– Det er få som skryter av at de trenger mye søvn. Men det kan bli sett på som en styrke at man trenger lite søvn, sier han.

Sosiale normer

Det avhenger selvsagt av situasjonen og når tid på døgnet man blir vekket, sier Bjorvatn.

– Hvis man er midt i et møte, så er det selvfølgelig flaut. Eller at man prater med kona og sovner. Men hvis noen ringer klokka fire om natta, så sier du jo: «Selvfølgelig sov jeg!»

De sosiale normene tilsier at man skal være våken og på jobb mellom åtte og fire, påpeker søvnforskeren.

Så et B-menneske som blir ringt klokka åtte om morgenen og fortsatt sover, har det trolig vanskeligere for å innrømme at de sov, sier Bjorvatn.

– Vil ikke virke lat

I Drammen sitter en gruppe kolleger og spiser lunsj. Flere svarer leende at de ville svart «nei» på spørsmål om de sov hvis noen ringte midt på dagen mens de tok seg en lur. Men det kommer også an på hvem det er som ringer, poengterer de.

Å benekte at man sov, kommer nesten automatisk, ifølge flere av kollegene.

– Og man vil ikke virke lat, svarer én til flere nikk rundt bordet.

– Men det er jo menneskelig å sove. Så jeg ville vært ærlig, svarer en annen.

Kollegene ler godt når de snakker om hvorfor de ikke ærlig innrømmer at de sov når de blir vekket av telefonen på dagtid. Foto: Laila Nguyen / NRK

Kan få konsekvenser

For det er også en økning blant folk som mener søvn er viktig, og det finnes dem som er stolte av at de sover etter middag, sier Bjorvatn.

Å ta en «powernap» blir stadig vanligere å høre, og flere søvneksperter mener en høneblund midt i arbeidstiden kan gjøre deg mindre syk og mer produktiv.

Men helt greit å sove midt på dagen er det kanskje likevel ikke, sier Bjorvatn.

– Selvsagt er det populært å sove lite. Da får man jo mer tid til å gjøre gøye ting. Men for lite søvn kan få konsekvenser, som for eksempel å sovne bak bilrattet. Men jeg tror alle misunner kortsoveren, som til tross for lite søvn, føler seg uthvilt og «fit for fight».