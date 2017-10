– Bussjåførene har blitt mye flinkere

Mange busselskaper har innført såkalte flåtestyringssystemer, som blant annet overvåker sjåførenes kjøring.

Avdelingsleder Terje Njaastad i Nettbuss i Drammen ser store forbedringer i tallene. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Dersom sjåføren kjører for brå svinger, akselererer for raskt eller har for kraftige oppbremsinger, så blir det fanget opp av systemet.

Nye tall fra Nettbuss viser nå at sjåførene har blitt flinkere. I september 2014 ble det registrert 4,23 hendelser per 100 kilometer. Tre år senere, i september i år, viser tallet 2,59.

Tre ganger bedre

Hos Nettbuss avdeling Drammen har bussjåførene blitt enda bedre. Fra 4,82 hendelser per 100 kilometer for tre år siden, ble det i september i år målt 1,87.

Det er en kraftig forbedring, fastslår avdelingsleder Terje Njaastad.

– De er bedre på å tilpasse farten i forhold til trafikkbildet. Du slipper den krengingen, og det er også vesentlig færre bråbrems enn det vi hadde tidligere, sier han.

BLÅTT ER GODT: Boksen viser enten blått, oransje eller rødt, alt ettersom hvordan sjåførene kjører. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Konkurrerer mot seg selv

Bussjåfør Jibran Hussain viser fram boksen som overvåker kjøringen hans.

– Det er den lille boksen med forskjellige lys på. Den blå der, den blir til oransje eller rød hvis du kjører for fort. Hvis vi snur i svinger, og vi gir ekstra gass, da viser den andre farger. Det har vi ikke lyst til, sier Hussain.

Jibran, som har jobbet som bussjåfør i elleve år, føler han blir bedre med systemet.

Bussjåfør Jibran Hussain er fornøyd med systemet. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Vi får et brev hver måned i hyllene våre. Der ser vi hvor dårlig eller bra vi har kjørt. Det er enn konkurranse mot seg selv for å bli bedre og bedre, sier han.

Overvåking

Fra kontoret sitt kan avdelingsleder Terje Njaastad se hvordan hver enkelt sjåfør har kjørt i forhold til sine kolleger.

Da systemet skulle innføres, var det en del skepsis for at det kunne brukes som overvåking.

– Vi tenkte i begynnelsen at det kanskje var et overvåkingssystem for alle sjåførene, sier Hussain.

Det ble derfor gjort avtaler med fagforeningene – kun avdelingslederen og sjåføren selv skal ha tilgang til resultatene.

– Vi ble enige om at dette skal vi bruke med sjåførene og ikke mot dem, sier Njaastad.

NHO Transport: – Et godt verktøy

Unibuss har også gode erfaringer etter å ha innført et nytt flåtestyringssystem 1. januar i år.

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Reiseliv. Foto: Trond Stenersen / NRK

– Sjåførene blir veldig oppmerksomme på egen kjørestil. Vi ser også antydning til et lavere forbruk av drivstoff, som kan tyde på at vi kjører mykere, sier pressekontakt Ina hælen Østby.

NHO Transport er fornøyd med utviklingen. Flåtestyringssystemer er et godt verktøy for å effektivisere bussdriften og dermed øke produktiviteten, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange.

– På den måten får vi mer igjen for skattepengene som benyttes på kollektivtransport, og passasjerene får en mer punktlig og behagelig bussreise.

Det er også viktig å presisere at det er bussen som overvåkes, ikke sjåførene, sier Stordrange.

– De fleste systemer kan imidlertid registrere drivstofforbruk og kjøreadferd, og disse dataene kan brukes til å veilede sjåførene slik at de bruker mindre drivstoff og gir passasjerene en mer behagelig reise.