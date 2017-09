19-åring tidligere anmeldt for drapstrusler

Mannen ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker av Drammen tingrett med brev- og besøksforbud og to av ukene er i full isolasjon.

19-åringen er siktet for forsøk på forsettlig drap etter en knivstikking på St. Hallvard videregående skole mandag.

Den siktede ble i juli anmeldt for å ha drapstruet jenta og er nå også siktet for det.

Siktede ble da avhørt ved Drammen politistasjon, og saken ble deretter oversendt til Oslo politidistrikt fordi forholdet skal ha skjedd der. Saken er nå sendt tilbake til Sør-Øst politidistrikt.

Politiadvokat Ingvild Lærum i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ikke ilagt besøksforbud

– Drapstrussel-episoden er under etterforskning, sier politiadvokat Ingvild Lærum i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

– Har dere gjort nok for å stanse 19-åringen?

– Det er et naturlig spørsmål å stille i lyset av det som skjedde i går. Men det er viktig å være klar over at forholdet, altså drapstrussel-episoden, er under etterforskning, svarer Lærum.

Store politistyrker rykket ut til St. Hallvard videregående etter at en 16 år gammel jente ble knivstukket mandag. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Pressesjef Unni T. Grøndal ved Oslo politidistrikt opplyser at 19-åringen ikke ble ilagt besøksforbud i forbindelse med anmeldelsen om drapstrusler.

– Oslo politidistrikt har avhørt siktede i tilknytning til anmeldelsen, men det er ikke tatt en avgjørelse i saken ennå. Saken er nå tilbakeført Sør-Øst politidistrikt, skriver Grøndal i en e-post.

– Hadde et slags kjæresteforhold

Politiadvokat Ingvild Lærum sier de ser drapstrussel-saken i sammenheng med knivstikkingen.

Siktedes forsvarer, advokat Martin Smith. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ifølge politiet erkjenner han knivstikkingen, men nekter straffskyld etter siktelsen.

– Han erkjenner at han har vært der og at det har vært en kniv inne i bildet. men han sier han ikke har villet drepe den fornærmede, sier 19-åringens advokat, Martin Smith, til NRK etter fengslingsmøtet tirsdag.

Politiet har tidligere sagt at det har vært en relasjon mellom siktede og jenta. Smith sier de to hadde et «slags kjæresteforhold».

– Det har kommet fram at det har vært et slags kjæresteforhold. Utover det kan jeg ikke kommentere ytterligere.