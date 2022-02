Vi feirer samenes nasjonaldag!

Loga sámegillii.

Samenes nasjonaldag har etter hvert blitt en flott festdag som synliggjør samisk kultur og identitet. Vi i NRK gleder oss over at det samiske blir mer synlig i det offentlige rom.

Spesielt gleder vi oss over at mange unge samer viser mot og tør å gå nye veier. Nye og tydelige stemmer har kommet til og blitt til forbilder som definerer og utfordrer bildet vi har av hva det vil si å være same i dag.

Ella Marie Isaksen Hætta, Vegard Bjørsmo, Agnete Saba og mange flere viser på hver sin måte frem en stolt og moderne urfolkskultur. De har alle noe på hjertet og de krever å bli hørt. Samtidig tør de å være same på sin egen måte.

Det tradisjonelle og stereotypiske bildet av samen som noe eksotisk og fremmed vil dermed forhåpentligvis vike litt etter litt for et langt mer nyansert bilde.

Det å få lov til å høre, se og bruke sitt eget språk er viktig for alle mennesker.

En nasjonaldag handler først og fremst om fellesskap og identitet. Sånn er det også med samenes nasjonaldag. For det samiske samfunnet er behovet for fellesskap kanskje særlig viktig.

Samene er et folk som deles av grensene til fire stater. Det tradisjonelle bosettingsområdet strekker seg fra Engerdal i sør til Kolahalvøya i Russland i nordøst. Samene deles dessuten av ni ulike samiske språk.

Visste du for eksempel at sørsamisk og nordsamisk er minst like forskjellige fra hverandre som norsk og islandsk? I tillegg finnes det mange samer som ikke snakker samisk til daglig. Over halvparten av samene faktisk.

NRK har den siste tiden fortalt flere historier om samer som ikke føler seg «samiske nok», både i møte med andre samer og storsamfunnet.

Disse historiene er viktige og forteller kanskje noe om konsekvensene av en brutal fornorskningspolitikk. Sårene er fortsatt mange og utspiller seg på forskjellige måter.

Samtidig vet vi at mange samer føler seg ekskludert fra det samiske felleskapet.

Ett av NRKs viktigste oppdrag handler om å bygge fellesskap. Derfor ønsker vi i NRK å bruke nasjonaldagen til å bygge broer i det samiske samfunnet. Vi ønsker å vise frem mangfoldet i Sápmi. Fra nord til sør. Samer i bygd og by. Samisktalende eller ikke. Ung eller gammel. Dagen i dag tilhører alle samer.

Men i tillegg ønsker vi at dagen i dag skal være en dag som hele Norge tar del i og feirer sammen. Derfor inviterer vi hele Norge til fest i beste sendetid på NRK1, 6. februar rett etter Søndagsrevyen.

Samer og nordmenn tilhører nemlig også et fellesskap og deler en lang felles historie. Visste du for eksempel at den norske kongerekka har et samisk opphav? Harald Hårfagre, Norges første konge, var gift med den samiske kvinnen Snøfrid.

Dagen i dag markerer at samiske pionerer samlet seg til sitt første landsmøte i Trondheim i 1917. De stod opp mot lang tids urett. Med det gikk startskuddet for en lang reise mot likeverd og aksept innenfor fire mektige stater.

Selv om vi fortsatt har en lang vei å gå, vil de aller fleste av oss likevel være enig i at vi har kommet langt.

NRK har vært med på denne reisen i over 75 år – siden de første samiskspråklige radiosendingene i 1946. Vi vet at tilbudet fortsatt er viktig og verdsatt. Det å få lov til å høre, se og bruke sitt eget språk er viktig for alle mennesker.

Vi tror også at det er en berikelse for Norge at vi i NRK har redaksjoner som kan se verden fra et urfolksperspektiv. Men vi trenger også noen som ser på det samiske samfunnet med et kritisk blikk og som klarer å utfordre.

Vi føler oss derfor trygg på at NRKs rolle for utviklingen av samiske språk, kultur og identitet er minst like relevant i dag som for 75 år siden.

Vi gleder oss til fortsettelsen. Ikke minst gleder vi oss til å feire samenes nasjonaldag i minst nye 75 år.

Vi sier laahkoeh biejjine på sørsamisk, vuorbbe biejvijn på lulesamisk og lihkku beivviin på nordsamisk! Gratulerer med dagen alle sammen!