Vaktbikkja kunne ikke ledes av en tyv

I den etter hvert så tykke håndboka om hvordan håndtere politiske skandaler, står neppe tyveri av Hugo Boss-solbriller.

Men den avgåtte Rødt-lederen kan umulig ha snappet opp mye generell teori om kriser. I håndteringen av det famøse tyveriet gjorde Moxnes absolutt alt galt.

Ikke bare fikk saken vokse og utvikle seg i mediene, men Rødt-lederen endte opp med å framstå både som en tyv og en løgner.

Feilet på alle punkter

Kanskje viser det hvordan dømmekraften kan svikte totalt for selv de mest erfarne blant oss?

Den uventede hendelsen kom åpenbart også bardus på partistrategene i Rødt. Etter at tyveriet ble kjent for drøye tre uker siden, møtte Moxnes påfallende lite motstand i eget partiet.

Den ene etter den andre rykket ut for å erklære tillit til partilederen.

Man måtte lete helt i ytterkantene av partiet for å finne stemmer som sa høyt at tilliten var brutt eller at han ikke kunne lede partiet videre.

Det står i påfallende kontrast til den frustrasjonen konstituert partileder Marie Sneve Martinussen la på bordet under dagens pressekonferanse.

Ikke noe konkursbo

Det sier nok mye om hans posisjon.

Det er ikke vanskelig å finne store ord om Bjørnar Moxnes betydning for Rødt. Han har både fornyet og løftet Rødt fra å være et kuriøst miniparti til å bli en maktfaktor og et korrektiv i norsk politikk.

Moxnes har både vært en effektiv debattant, og en dreven strateg. Han har unngått at partiet har rotet seg bort i interne kamper som ytterfløypartier har en tilbøyelighet til.

Selv om mange vil innvende at det tok tid, klarte han også å lande et solid flertall for våpenstøtte til Ukraina på landsmøtet i vår.

Mange hadde trodd at saken hadde potensial til å sprenge partiet, men saken roet seg raskt og ser ikke ut til å ha fått nevneverdige konsekvenser.

Og det er slett ikke noe konkursbo han etterlater seg. Partiet Rødt har stabilisert seg godt over sperregrensa, og stortingsgruppa framstår som en av de mest synlige og aktive i norsk politikk om dagen.

Marie Sneve Martinussen tar over som partileder midlertidig, og den friske og tydelige finanspolitikeren er også en favoritt til å bekle rollen permanent.

Også Sofie Marhaug, Mímir Kristjánsson, Hege Bae Nyholt og Tobias Drevland Lund er om ikke nødvendigvis lederkandidater, så dyktige debattanter.

Lista kan lett gjøres lengre. Bjørnar Moxnes kan ikke beskyldes for å ha trukket opp stigen etter seg.

Solbrillesmilefjes på speed

Når Moxnes i realiteten ikke hadde annet valg enn å trekke seg, handler det om den sterke symboleffekten. Solbrilletyveriet har åpenbart vært sommerens store snakkis rundt de mange solstoler og campingbord.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har hatt den lengste pekefingeren i norsk politikk. Han har rast mot grådighet og ukultur, og heller ikke framstått som særlig raus når andre har gjort feil.

Han ville få store problemer med å fylle den rollen videre. Hvis han snakket om grådighet og folk som karrer til seg, vil nok bildene folk har på netthinnen fra Gardermoen være sterke.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Rødt er i dag den mest høyrøstede vaktbikkja i norsk politikk. Da kan man ikke ha en tyv som partileder.

Den personlige belastningen for Moxnes og hans familie er en del av bildet. Kombinasjonen av massiv mediedekning og sosiale medier gjør det ikke enkelt å gjøre feil.

Selv om maktpersoner må tåle mye, kan totaliteten av vitser og spydigheter i sosiale medier gjøre at latteren setter seg fast i halsen.

Verre for partilederen enn for partiet

Sannsynligvis vil saken nå ødelegge mer for Moxnes enn for partiet. Dette er en feil han selv er 100 prosent ansvarlig for.

Men selv om Bjørnar Moxnes er kontroversiell og har mange politiske motstandere, unner nok de færreste ham en slik exit.

Han vil fortsette på Stortinget, og kanskje er det en trøst at han vil havne i godt selskap med andre som har gjort feil.

Flere har gjenoppbygget tillit og gjør i dag en god jobb for partiet sitt. En av disse er tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som måtte gå av som partileder etter en pendlerboligsak.

Noe av det fine med demokratiet vårt er at det finnes tilgivelse – også for politikere.