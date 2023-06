Tyven på tinget

Først la han brillene på bagasjetralla. Så puttet ham dem i sin venstre jakkelomme. Så tok han av prislappen. Så la ham dem i bagasjen.

Da er det noe mer enn pinlig. Noe annet enn en forglemmelse og noe mer alvorlig enn en fillesak.

For de fleste nordmenn med stemmerett kalles det tyveri. I den klassiske forstand man lærer barna sine at man ikke skal gjøre.

Moxnes synker dypt under den moralske sperregrensen ved både å stjele og å lyve om det i sine første forklaringer.

At han er distre står til troende, for å si det slik. Men at han ikke skjønner hva som står på spill for ham som en av våre øverste folkevalgte med millionlønn, er ufattelig.

Moxnes ble gjenvalgt som partileder på Rødts landsmøte i vår.

En distré familiefar på flyreise i en butikk er det lett å ha sympati med. Sikkert også for butikkansatte, dersom Moxnes hadde vært resolutt og gått angrende tilbake når han oppdaget feilen. Altså før han fjernet prislappen og tok med seg brillene.

Når saken sprekker i Romerikes Blad i 14:30-tiden kan vi lese om en distré Moxnes som uten hensikt tar med seg brillene, er flau og legger seg flat.

I 23-tiden skriver Rødt-lederen på Facebook at han får panikk, tar av prislappen og legger brillene i bagasjen.

I mellomtiden har han unnlatt å svare på en lang rekke spørsmål fra NRK.

At han ikke gikk inn i butikken utelukkende for å stjele briller, kan kanskje stemme.

I begge forklaringer er det innrømmet at brillene aldri ble betalt for før de ble tatt med ut av butikken. Begge gangene er det at vakten stopper ham, som gjør at han betaler både forelegg og briller.

Men i den første forklaringen høres det ut som en forglemmelse. I den andre har han fjernet prislappen og gjemt tyvegodset for å gi inntrykk av at brillene er hans egne.

Egentlig en fillesak

I utgangspunktet kunne det vært en fillesak. Moxnes opprinnelige forklaring var tilforlatelig. Hadde den stemt ville dette forblitt en fillesak. Ved å ikke fortelle den fulle og hele sannhet, har han gjort det vanskeligere for seg selv. Når han ifølge politiet gjorde dette med forsett, ser det verre ut. Vitnebeskrivelser og overvåkningsbilder underbygger politiets versjon.

Moxnes er uansett stortingsrepresentant til 2025.

Det er Rødts tillitsvalgte og partiorganer som får avgjøre om de vil ha tillit til Moxnes og at han bør fortsette å lede partiet – også inn i den viktige valgkampen hvor partiet slåss mot borgerlige flertall særlig i alle landets største byer.

Det er Bjørnar Moxnes selv som avgjør om han får tilgivelse og forståelse av sine egne. Eller om det beste for partiet er at han selv trekker seg for å unngå mer negativ omtale av seg selv og for sitt parti.

Reformatoren

Moxnes har bygget det moderne Rødt. Han har utviklet organisasjonen, skapt et tydelig venstresideparti som samtidig både må og kan tas på alvor. Han har balansert aktivisme og pragmatisme på en måte som har kledd norsk venstreside.

Han arvet et litt rufsete parti i 2012, året etter at han ble valgt inn i Oslo bystyre. I 2017 kom han selv på Stortinget og fikk Rødt tilbake i rikspolitikken. For to år siden brøt partiet sperregrensen og sitter derfor nå med 8 representanter på Stortinget.

Rødt gikk frem 2,3 prosentpoeng til 4,7 prosent oppslutning ved stortingsvalget i 2021. Da slapp Moxnes å være partiets eneste stortingsrepresentant. Foto: NTB

Det er hele tiden Moxnes som har vært strategen og gjennomføreren av et politisk prosjekt det har vært spennende å følge.

Kompromissløse forsvarere av sterkere velferdsstat og mindre klasseforskjeller. Rødt snakket om økende forskjeller før det var in. Rødt snakker om utenrikspolitisk opposisjon etter at mange andre har tonet det ned.

Rødt stiller til valg med rekordmange medlemmer og flere lister enn noen gang. Det er takket være et langsiktig arbeid som partiet kan takke Bjørnar Moxnes personlig for.

Det hele er en enorm kontrast til et brilletyveri. Det er lett å tenke på uttrykket It's not the crime, it's the cover-up. For en partileder er det ille nok å stjele. Måten han først prøver å komme unna på, er enda verre.

At noe så smått risikerer å kunne bli så stort, er ødeleggende for Moxnes, Rødt og politikkens allerede slitte rykte.

Som så mange på venstresiden mangler det ikke moralsk patos når Rødt uttaler seg i en rekke saker.

Sett gjennom Rødts briller bør man forby at skattepenger havner i lomma på det de kaller velferdsprofitører.

Det er ikke sikkert en leder på millionlønn som putter solbriller i sin egen lomme på flyplassen er den beste til å fronte et slikt budskap.