Opplysninger til NRK: Solbrillene Moxnes stjal ble funnet i bagasjen uten prislapp

Bjørnar Moxnes innrømmet fredag ettermiddag å ha blitt tatt for tyveri på Oslo lufthavn for rundt to uker siden.

Han har vedtatt et forelegg på 3000 kroner, og kalte hendelsen for flau overfor Romerikes Blad, som først meldte om tyveriet.

I en uttalelse til flere medier sa Moxnes at han ikke hadde til hensikt å ta solbrillene fra tax free-butikken på Gardermoen.

– Mitt ønske har vært å gjøre opp for meg. Jeg har jo gått ut av en butikk med briller uten å betale, så selv om det ikke var med vilje er det ryddigst sånn.

Ifølge NRKs opplysninger puttet Moxnes først varen, et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner, i jakkelommen. Han forlot så butikken uten å betale.

Rundt en halvtime etterpå ble han stoppet utenfor butikken. Da var solbrillene nedpakket i Moxnes bagasje. Prislappen var fjernet, får NRK opplyst.

Moxnes har ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser fredag kveld om disse opplysningene. Han har imidlertid latt seg intervjue av VG, og skrevet et Facebook-innlegg om hendelsen.

Sier han fikk panikk

– Jeg var på Gardermoen i en privat reise på vei til et bryllup. I en av butikkene kikket jeg på solbriller, og tok med et par jeg likte og lurte på om jeg skulle kjøpe, som jeg la på toppen av bagasjen i bagasjetralla, mens jeg og kjæresten min så på andre briller, sier Moxnes i innlegget.

– Det var her jeg på et tidspunkt må ha tenkt at det var mine egne briller eller ikke tenkt i det hele tatt og lagt dem i lomma, skriver Moxnes i innlegget.

Videre skriver Moxnes at han selv oppdaget brillene i lomma, og at det førte til at han fikk panikk.

– Jeg fikk panikk og ble redd for hvordan det ville se ut om jeg gikk tilbake til butikken – hva ville de tenke om meg? Ville de tro meg?

– Jeg burde ha gått rett tilbake og levert brillene, i stedet rev jeg av lappen og la brillene i bagasjen.

NRK får bekreftet at det finnes overvåkningsvideo av hendelsen.

– Jeg rakk aldri å tenke hva jeg skulle gjøre videre med alt dette, for etterpå kom en vakt bort og spurte etter brillene. Jeg ble utrolig flau. Da var det ikke rom for noen bortforklaringer, det var bare å ta konsekvensene.

Mener han handlet med forsett

Hendelsen ble politianmeldt, og Moxnes fikk altså tilsendt et forelegg på 3000 kroner i dag. Til NRK har politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud bekreftet at de mener at Moxnes stjal solbrillene med forsett, altså med vilje.

Advokat og tidligere Frp-politiker Ove Vanebo mener NRKs opplysninger gjør at tyveriet framstår som mer alvorlig enn det først virket som.

– Jeg må ta forbehold i og med at jeg ikke har sett det, men det er jo sånn at i veldig mange tilfeller hvor ulovligheter skjer så vil jo de fleste avvise at det har skjedd noe som er i strid med loven. Da vil det jo ofte være sånn at politiet er nødt til å forholde seg til de mer ytre omstendighetene.

Vanebo mener ikke saken kan felle Moxnes som partileder.

– Men hvis dette hadde vært en av de andre partilederne, tenker du da at karrieren deres hadde vært over som partileder?

– Det tror jeg fort det ville vært! Særlig hvis partiet hadde frontet på at man skal være veldig tøff på tyveri av privat eiendom. Jeg tror ikke Sylvi Listhaug eller Erna Solberg ville ha kommet veldig godt ut av det.

– Jeg tror ikke at Rødt-velgeren mener at det er greit, men jeg tror at vurderingene av hva slags konsekvenser det får vil kanskje være litt annerledes.