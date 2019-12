To fine menn

Larissa Munch kommer i sin kronikk «To hvite menn» med påstander som ikke kan stå uimotsagt.

«Jorden rundt på seks steg» er et underholdende reiseprogram, som vi ønsker skal være en inkluderende opplevelse for alle.

I episoden med Herman Flesvig og Mikkel Niva får man en god blanding av underholdning og reise. De er morsomme, vennlige og oppriktige, og alle som fikk dem på besøk satt igjen med en positiv opplevelse.

Det er merkelig å beskrive dem som «to hvite menn» som reiser rundt i verden for å «se ned» på folk fra andre kulturer.

Osama har selv sett «sin» episode og er fornøyd med hvordan han er framstilt

Munch mener programmet skaper avstand mellom «oss» og «dem», og at vi bygger opp under gammeldagse fordommer.

Vi er uenige. «Jorden rundt» handler ikke om hvor forskjellige vi er, men om at alle mennesker på kloden er nært forbundet med hverandre, og at vi har mer til felles enn det som skiller oss.

Munch kommer med flere uriktige påstander:

1: «Antakeligvis var verken Abu Osama i Wadi Rum eller Keskil i Sibir tilfeldige startpersoner ...»

Alle våre startpersoner er tilfeldig valgt. Poenget med serien er at vi skal finne et spor fra en tilfeldig person til en utvalgt kjendis. At ingen av oss vet hvem vi skal møte i morgen, er det som gir programmet nerve.

Keskil i Sibir kom kjørende med hest og slede, og Else og Cecilie stoppet ham der og da. Det var vårt – og seerens – aller første møte med ham.

Abu Osama var en av mange personer vi kunne banke på hos i den landsbyen vi ankom i Wadi Rum den kvelden. Hadde ikke sønnen hans stått ute på gata akkurat da vi gikk forbi, så hadde vi nok startet med et annet hus.

Sjarmen med programmet er at det finnes mange ulike veier til mål

Vi kunne også valgt hvem som helst inne hos Osama som startperson, men vi vurderte at Osama selv var den beste, fordi han hadde et stort nettverk.

2: «Her gis det et inntrykk av at Osama ikke kjenner så mange andre enn beduinene og at han helst holder seg til ørkenen – uten noe særlig kontaktnettverk utenfor ørkenen.»

Vi mener vi sier det motsatte i programmet. Her er noen sitater fra episoden:

Mikkel til Herman: «Det føles som han (Osama) har et nettverk. Skal vi spørre om han vil være startpersonen vår?».

Mikkel til Osama: «Vi leter etter noen som kan føre oss nærmere (skuespilleren og modellen Kristanna Loken). Du virker som det perfekte stedet å begynne.»

Mikkel: «Abu Osama kjenner flest beduiner, blant annet Abu Nawaf i Petra. Men han kjenner også Abu El-Fuz, som skal jobbe med film i hovedstaden Amman, samt en britisk eventyrer som heter Tony Howard ...»

Jeg synes ikke vi underspiller Osamas nettverk her, og forstår ikke hvordan Munch tolker det slik.

3: Nevøen til Osama, Jacir Eid, spilte hovedrollen i filmen Theeb som ble nominert til Oscar i 2016. Et søk på filmens Facebook-side gir deg bilder av Jacir sammen med stjerner som Sylvester Stallone og Cate Blanchett.

Dette var nytt for oss! Vi ble kun fortalt at Jacir hadde spilt i en film, men ingen nevnte Stallone eller Blanchett som bekjente av Jacir, for hadde de gjort det, så hadde vi prøvd å få til et møte med en av dem.

Årsaken til at vi valgte å bruke tolk, handler ikke om å få Osama til å fremstå primitiv

Likevel: Det er nesten umulig å få et møte med så berømte personer på en dag!

Vi har meget korte tidsfrister, og drar ofte videre til første person som svarer. Noe av sjarmen med programmet er at det finnes mange ulike veier til mål, og at vi velger den som er best og raskest for oss der og da.

4: «Sannheten er at Osama snakker flytende engelsk».

Osama forstår og kan snakke enkel engelsk. Årsaken til at vi valgte å bruke tolk, handler ikke om å få Osama til å fremstå primitiv, men at vi ønsker at samtalen skal flyte effektivt og tydelig.

Det kan nemlig være vanskelig for oss å fremstå tydelig nok, på engelsk, med det vi ønsker. Derfor er det en trygghet at vår tolk kan formidle på arabisk til Osama akkurat hva vi er ute etter.

Gjennom to sesonger av «Jorden rundt på seks steg» har vi hatt hyggelige opplevelser med alle vi har møtt. Osama har selv sett «sin» episode og er fornøyd med hvordan han er framstilt, i likhet med de andre medvirkende i programmet.

Så får vi tåle at noen her hjemme oppfatter oss som «ovenfra og ned», selv om vi mener vi behandler alle med respekt.

Les kronikken av Larissa Munch som startet debatten om «Jorden rundt på seks steg»: