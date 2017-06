Juni. Like sikkert som at avisene skriver om hvordan sommerværet vil bli, kommer historiene om de superflinke elevene med bare 6-ere på karakterkortet. De har gjort en fantastisk jobb. Bravo!

Men hvor er historiene om alle dem som sliter like mye eller enda mer, uten å få en eneste 6-er?

Det er en enorm prestasjon å få toppkarakterer i alt. Du må være født med evner til det, men disse elevene har også jobbet hardt og hatt de nødvendige ressursene rundt seg, hjemme og på skolen. De aller fleste andre har også vært flinke og tålmodige og gjort så godt de kan. Men så er det alle de tusener som er født med lese- og skrivevansker. De blir også sammenlignet og stilt ovenfor samme forventninger som alle andre.

Som å konkurrere mot Bjørgen

Se for deg at du blir satt ut i et skiløp mot Marit Bjørgen. I tillegg blir du utstyrt med usmurte miniski, én stav og en ryggsekk på 25 kilo. Når du endelig kommer utslitt til mål, etter å ha gitt alt du har, blir du fortalt at du har jobba altfor lite og ikke har fokusert skikkelig på oppgaven. Dette vet du kommer til å bli framtiden din alle de årene du er på skolen, og det forventes at du stiller 100 prosent motivert til alle timer.

Vi hører håpløsheten mange elever sliter med.

De fleste lærere ser dette hver dag og vet hvem som må slite mest. Jeg er en av dem. I foreldremøter og telefonsamtaler med hjemmene hører vi om snørr og tårer over leksene på kveldstid. Vi hører håpløsheten mange elever sliter med. Det er tøft å starte på alle nye oppgaver med vissheten om at du ikke kommer til å mestre det like bra som de beste.

Etterpå snakker alle bare om dem som fikk beste karakter, som kom på første plass. Hva gjør det med motivasjonen og selvtilliten din, om du gjør det beste du kan i 10–13 år, men aldri får høre at du gjør en god nok jobb?

Karakterer sier lite om hvem du er som menneske

Vi som jobber med elever med slike utfordringer, ser at det ofte er dem som jobber hardest og sliter mest. De viser oss stor tillit, år etter år. De viser en utholdenhet, tålmodighet og legger ned en arbeidsinnsats som få voksne ville finne seg i på sin arbeidsplass.

Men vet dere hva? Karakterer er bare et tall som sier noe om hvor skoleflink du er, og at du er i stand til å jobbe hardt. Det sier ingen ting om hvilken sosial kompetanse du har. Det sier ingenting om et menneskes evne til empati og omtanke for andre. Det sier ingen ting om hvordan man er som venn, kollega eller samfunnsborger.

Den dagen elevene står foran en potensiell arbeidsgiver vet vedkommende allerede hvilken faglig kompetanse de har, men det er sjelden det alene som avgjør om du får jobben. Arbeidsgiveren vil vite om du er god til å samarbeide. Hvordan du fungerer sosialt. Hvem du er som menneske. Den som skal ansette deg skal kanskje jobbe sammen med deg i 40 år.

Vitnemålet avgjør ikke om du får et godt liv

Det er viktig at vi feirer dem som klarer å få toppkarakterer på vitnemålet. Men det er like viktig å forklare alle de elevene som sliter mest på skolen at en tallkarakter ikke bestemmer om de får et godt liv eller ikke.

Det er alle voksnes ansvar å vise enhver elev at vi ser når de gjør sitt beste, at vi gleder oss over fremgangen de gjør og at vi er stolte over hvor flinke de har vært til å jobbe.

Fortell dem hvor flotte de er og ønsk dem en velfortjent, god sommer.

