Tida er inne for bra menn

I mine øyne er en bra mann en som står opp for andre, en som løfter fram. En bra mann kan være stolt av egen maskulinitet, men bruker ikke denne styrken kun for egen vinning.

En mann som er trygg på seg selv, har ikke behov for å utnytte andre. En slik mann trenger heller ikke gå i offerrollen når andre menn blir kritisert. Hvorfor bidra til skyttergravsdiskusjoner mot kvinner, hvorfor ikke heller ta tydelig avstand fra overgrep og ullen framferd?

En bra mann har ikke noe å skjule, han er trygg på seg selv og trygg for andre. Han ser og løfter fram dem som ikke blir sett. Han står opp for de små, de usynlige, de som strever som mest.

En bra mann kan gjerne nyte synet, men vet at kvinnen sjelden føler seg som et skall, heller som et helt menneske.

Empati

Er ikke tida inne for å børste støvet av gentlemannen? En som holder døra opp for alle, ikke bare den vakreste kvinnen i rommet, men for et barn, en eldre, eller en som er funksjonshemmet. I mine øyne er en mann av hel ved en som tør å være nær.

Han tør å gi og ta imot nærhet til mennesker rundt seg, uten at det ligger noe seksuelt i det. Det handler om to forskjellige ting, til hvert sitt bruk. En slik mann er heller ikke skråsikker, men utforskende og lyttende. Han vet at også han kan ta feil, og er ikke redd for å endre seg til det bedre.

En moden mann trenger ikke være redd for å kjenne på egne følelser. Følsomhet, medmenneskelighet og empati er ikke et tegn på svakhet. Tvert imot: Et menneske som kobler bort egne følelser, er i større grad tilbøyelig til å utnytte andre.

En bra mann vet at kvinners tenning ofte fungerer annerledes enn hos menn

Den fine spenningen

Menn flest setter pris på kvinners ytre framtoning. En bra mann kan gjerne nyte synet, men vet at kvinnen sjelden føler seg som et skall, heller som et helt menneske. En bra mann kan gjerne gi komplimenter for en kvinnes utseende, men hvis han klarer å få henne til å føle seg sett som det hele mennesket hun er, vil han straks være mer interessant for henne.

Sexpress, tafsing og overgrep finnes i alle miljøer. De beste mannfolkene vet at sex ikke er «110 meter hekk», og trenger derfor ikke spurte fram mot «målet». I alle fall ikke hvis det betyr at de må tråkke på andre på veien.

En moden mann trenger ikke være redd for å kjenne på egne følelser.

En bra mann vet at kvinners tenning ofte fungerer annerledes enn hos menn: For henne er det ofte viktig å føle seg trygg på ham. En bra mann trenger ikke å pushe på for å havne til sengs på første date. Han kan like gjerne nyte den fine spenningen som ligger i lufta, mellom to mennesker som kanskje vil ha hverandre.

En seksuelt hel mann tør å vise sin lidenskap og å ta imot andres. Hans nytelse ligger ikke bare i å tilfredsstille seg selv, men like mye i den andres. Enkelte gutter og menn trenger dessverre å bli minnet på dette: Det er ikke jenta som har plikt til å si et tydelig nei – det er vi som har plikt til å høre et tydelig ja.

Er ikke tida inne for å børste støvet av gentlemannen?

Styrke og svakhet

La oss ønske den hele mannen velkommen. La oss heie på menn som er trygge, viljesterke og handlingsrettede, men som samtidig er ydmyke, følende og lyttende. Alle mennesker har både styrke og svakhet i seg. Men ingen blir sterkere av å dekke over sine svake sider.

Det krever øvelse i å se seg selv utenfra, både for kvinner og menn. Hver og en av oss må begynne med oss selv. Bare da kan vi gjøre verden til et bedre sted.

Tida er inne til å vise at de fleste menn ikke er overgripere. Tida er inne til å vise fram de gode verdiene. Er du med?

