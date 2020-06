Sommerglede

Jeg er så heldig at jeg er lærer i Groruddalen i Oslo, Norges mest folkerike dal. Jeg har elever med bakgrunn fra store deler av landet, så vel som resten av verden.

Felles for mange er at de har sett lite av Norge. Ikke alle har vært i en annen landsdel. Og langt fra alle har sovet utendørs eller vært på campingferie.

Årets ferie skal tilbringes i Norge. Da politikerne stengte landet på grunn av koronakrisen, mante de til dugnad. Alle stilte opp.

Når vi har uteskole og bruker primus, kan elevene fortelle at det har de vært med på før, i bekmørket på en slette i Irak. Andre ganger snakker de om store bryllup i Sri Lanka over flere dager og med hundrevis av gjester.

Jeg har hørt at gresshopper i Uganda ikke smaker så verst når de er friterte. Jeg vet du får lommene fulle av tyggisen Ding Dong i Pakistan for bare noen få kroner. Og jeg har lovet å ikke fortelle om hvor mange det er plass til på en scooter i Tyrkia.

Albania, Sri Lanka, Somalia, Marokko, India og Polen, bare for å nevne noen. Mange av elevene er vant med å dra til foreldrenes hjemland om sommeren.

Geografitimene i høst ble underlige for mange. Er Sørlandet og Nordland også navn på land? Og så mange rare navn: Gloppen, Grong og Geiranger.

Flere av elevene har lite erfaring med Norge som ferieland.

Det er siste innspurt før sommerferien. Jeg ringer hjem til alle elevene for å oppsummere månedene som har vært og for å se litt fremover.

Å nyte det enkle, en matpakke og termos på vandring i skogen eller på fjellet, må erfares før det kan nytes.

Samtalen med en av de foresatte går mot slutten. «Ja, det blir vel Norgesferie på dere også?» spør jeg. Det blir stille i andre enden. «Tja, jeg vet ikke.» I stedet spør hun om å få låne skolebøkene i sommer også – hun er bekymret for elevens faglige utvikling etter en lang periode med hjemmeskole. Til slutt sier hun: «Vi har ikke hytte og sånn, og de vi kjenner best er også som oss. Jeg er redd det blir en kjedelig sommer for barna mine.»

Flere har uttrykt bekymring for lite faglig utvikling da elevene hadde hjemmeskole. Noen har tatt til orde for å forskyve skoleåret eller ta igjen skole i sommerferien.

Men etter en lang tid med unntakstilstand trenger barna avkobling, lek og påfyll av gode minner. Mange trenger også å bli kjent med hjemlandet som ferieland. Gjennom å reise, se og oppleve Norge knyttes tilhørighet, samhørighet og identitet. Et nytt skoleår med læring og lekser kommer snart nok.

Få elever har vært lenger nord enn da vi var på klassetur til Hunderfossen i Gudbrandsdalen i fjor.

Norges natur er gratis og tilgjengelig for alle, men det er også et særnorsk fenomen å gå på tur. Å nyte det enkle, en matpakke og termos på vandring i skogen eller på fjellet, må erfares før det kan nytes.

Jeg lover moren i telefonen å se på saken. Tråler internett og Facebook. Henvender meg til organisasjoner, kommunen og media. Det er vel flere som lurer på hva de skal gjøre i sommer? Og det er vel flere lærere som har møtt på samme problemstillingen?

Det finnes mange aktiviteter og opplevelser å ta del i hvis man søker. Så mye at det kan være vanskelig å sette seg inn i alle mulighetene, også for meg som lærer. Og jeg vet av erfaring at terskelen kan være høy for en del foresatte å manøvrere i informasjonsjungelen.

Det kan være utfordrende for en alenemor å få tiden til å strekke til. Språkvansker setter begrensninger. Og prisene kan virke avskrekkende for dem som ikke alltid har en hundrings til overs.

Det er alltid noen elever som gruer seg til å få spørsmålet om hva de har gjort i sommer.

Ingen er tjent med at barn og unge ikke har noen planer for ferien hverken her i Groruddalen eller andre steder.

Barn trenger stimuli, inntrykk og opplevelser for å kunne utvikle seg. Du som leser dette har kanskje kjent litt på ensomhet og isolasjon grunnet koronaviruset. Nå går mange barn inn i åtte nye uker med kjedsomhet.

Vi trenger en dugnad som inkluderer alle i norgesferien 2020.

Har du plass til sønnens klassekamerat på hytta? Har bestemor i Trøndelag rom til én til på besøk? Hvem har et telt å låne bort? Kan flere bli med dere på stranda eller på dagstur i marka?

God dugnadssommer til alle!